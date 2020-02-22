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福隆玻璃纖維看好嘉縣投資潛力　民雄工業區增建第二工廠

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▲福隆玻璃纖維公司21日於民雄工業區舉行第二工廠新建工程動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲福隆玻璃纖維公司21日於民雄工業區舉行第二工廠新建工程動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄工業區福隆玻璃纖維股份有限公司，21日舉行第二工廠新建工程，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒受邀前往參與動土典禮。對於福隆玻璃纖維將新建高階玻纖紗廠，翁章梁為此表達祝賀之意並感謝福隆公司及日東紡集團在嘉義的投資計劃，這是對嘉義的一種肯定與支持。

▲福隆玻璃纖維公司21日於民雄工業區舉行第二工廠新建工程動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒出席福隆玻璃纖維公司民雄工業區第二工廠新建工程動土典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

福隆公司自民國77年設立進駐民雄工業區，目前有350多位員工，是日資企業集團日東紡績株式會社(Nittobo group)旗下的高科技原料製造廠，專門生產電子級玻璃纖維絲，供應下游製造印刷電路基板(PCB)。在電子產業，包含雲端、物聯網、智慧型汽車自動煞車系統等的需求日益增加；加上為迎接5G時代的來臨、提供高科技產業使用的原料，福隆公司也著手進行新廠房的擴建工程。

玻璃纖維紗在5G供應鏈上屬於上游材料，普遍用在電子元器件製造；尤其PCB(印刷電路板)及CCL(銅箔基板)，在5G製程中是必要原料。福隆是國內數一數二電子級玻纖紗廠商，母公司日東紡積株式會社又是世界唯二生產應用5G通訊用超高精細玻纖紗供應商之一，為因應全球5G產業的蓬勃發展，位居5G供應鏈的高端生產技術也將設廠進駐嘉義縣生產。

翁章梁表示，「投資嘉義、正是時候」，對於福隆公司擴建第二廠即將在這投資近40億，並帶來約300個工作機會。無論是投資案或是設廠，都代表著有就業機會及人口進駐，商業發展也就跟著帶動起來。未來馬稠後園區、水上南靖、中埔公館、大埔美及民雄航太基地，這樣的群聚效應產生，商業發展及人才回流勢必可期待。

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