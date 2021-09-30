獨／選在中共國慶隔天！民眾黨辦研討會　柯文哲出席討論港人權益

▲民眾黨選在中共國慶隔天，舉行台港關係研討會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

港版國安法通過後，香港情勢丕變，東亞政經局勢也連帶受影響。台灣民眾黨將在10月2日舉辦「香港政經局勢與台港關係」研討會，除了將探討香港局勢變化對台灣甚至整個東亞的影響外，也會觸及港人移民、在台港人發展等議題。黨主席柯文哲將受邀出席致詞，屆時也將表達「持續關心香港情勢，友善協助來台港人」的態度。

由於10月1日為中共國慶，民眾黨選在隔天的10月2日舉辦港台研討會，不只時機點巧妙，會談內容也相當敏感，除了討論香港政局變化，還有在台港人倍增的現象，更可能因談及國安法等議題而觸碰中共紅線。

在港版國安法通過後，不但民間組織活動幾乎在香港民間禁絕，更有不少民運人士遭「秋後算帳」，掀起一波移民逃港潮。其中，社會制度開放、地點鄰近的台灣，便成為港人最大的落腳處。

香港2020年爆發移民潮，淨移出3.98萬人創下新高。據陸委會統計資料，其中近三分之一、共1.08萬港人選擇移民台灣，年增幅高達84.6％；2020年港人來台居留的人數也首度超過中國。

香港在亞洲的地位崩解，加上大批港人移民台灣，代表台灣可以延攬更多人才外，也是位處東亞咽喉地帶的台灣，提升國際地位的最好時機。為此，民眾黨才規劃多場論壇，其中一場就是規劃在2日舉行的「香港政經局勢與台港關係」研討會，盼喚起國人對台港關係變化的重視。

根據民眾黨規劃，研討會將在2日下午分兩階段舉行，第一階段由黨籍立委張其祿主持，邀來曾旭暉、曾建員、桑普、王曦等知名學者與在台港人民團的主導人，討論香港社會與政治變局。第二階段則請來李志強、李淳黃崇哲等，討論香港經濟處境的變化與台灣未來的角色。

其中，受邀出席的台灣香港協會理事長桑普，過去曾在台灣求學，2019年香港通過國安法後便奔走台灣，並成立台灣香港協會協助在台港人，近來更積極為出走香港來台的港人發聲。

據了解，柯文哲有感於香港議題只有在選舉時才會被炒作，實際上真正去了解的人並不多，例如涉及到在台港人待遇的港澳條例修法等。因此民眾黨才計畫要舉辦此研討會，讓民眾與台灣社會更關注此議題。

黨內人士指出，民眾黨身為台灣的第三大黨，一直都有在關心香港議題，過去也有和香港民主黨的議員有交流。且不同於國民黨、民進黨都因立場問題，在香港議題上顯得綁手綁腳，民眾黨反而是最能在此議題上有發揮的政黨。

事實上，此次研討會的出發點也是以「台灣」為主。討論重點在於，過去身為亞洲金融中心的香港逢此巨變，對台灣未來的發展有什麼影響？除了人才的延攬外，位處連結東亞各國的台灣如何發揮地利優勢、提升國際地位，都有許多的發展機會。