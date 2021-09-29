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桃園優質紅茶評鑑黃璟舞奪特等獎　「桃映紅茶」時尚新裝亮相

▲桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎

▲桃園優質紅茶評鑑比賽，龍潭區茶農黃璟舞奪特等獎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府辦理2021年度優質紅茶評鑑比賽，由茶改場專家針對茶品外觀、水色及香味進行評分，選出特等獎1名、頭等獎5名、金質獎21名及銀質獎23名，其中特等獎由從業35年的龍潭區茶農黃璟舞奪下，29日於市府舉行頒獎典禮。拿下特等獎的黃璟舞表示，參加優質紅茶評鑑多次，首次獲獎是其用優質的肥料和管理，獲得肯定。▲桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎

▲桃園優質紅茶評鑑比賽，龍潭區茶農黃璟舞(右六)奪特等獎。（圖／市府提供）

出席頒獎典禮的市長鄭文燦指出，桃映紅茶包裝上市已10餘年，為強化桃映紅茶品牌形象，市府今年特別調整桃映紅茶包裝設計，以黑色底色襯托出紅色桃花的美麗，改版後的包裝更時尚且具現代感，期提升品牌知名度，讓更多年輕族群喜愛桃映紅茶，發揚茶業文化。▲桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎

▲「桃映紅茶」時尚新裝亮相。（圖／市府提供）

鄭市長提到，龍潭「台灣客家茶文化館」為浪漫台三線亮點建設之一，即將於明（2022）年營運，除了展示茶業歷史文化外，也希望結合在地茶園、茶農推廣茶鄉旅行，也可與陶藝、音樂、藝術結合，使茶藝文化更加拓深，讓更多市民朋友認識茶藝文化及客庄傳統，並增加茶農展覽、銷售茶葉場所，以推廣桃園茶葉的美好。

▲桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎

農業局長郭承泉表示，2021年度桃園市優質紅茶評鑑比賽由農友黃璟舞獲得特等獎的殊榮；頭等獎則由廖文金、山水茗園、鍾桂香、廖俊融、邱晨睿等5名獲得；另外，金質獎由文新製茶廠等21名，銀質獎由黃黑龍等23名獲獎，值得肯定。而今年除了針對桃映紅茶包裝進行改版外，為讓評鑑更具象徵性識別，市府特別規劃茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，把關桃園茶葉品質，讓愛茶的消費者安心覓得好茶。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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