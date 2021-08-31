　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

厲害！慈大醫學系醫師第二階段國考　再度交出100%通過率

▲▼慈濟大學醫學系今年畢業生42位學生參加醫師國考，再傳100%及格率佳績。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學醫學系今年畢業生42位學生參加醫師國考，再傳100%及格率佳績。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「真的厲害！」，慈大醫學系再度拿下醫師國考100%通過率，考選部「110年第二次專技人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試）」8月25日放榜，慈濟大學醫學系今年畢業生42位學生參加考試，再傳100%及格率佳績。

對於醫學生再度交出國考100%通過率，身為師長的慈濟大學醫學院陳宗鷹院長除了感到與有榮焉外，對於醫學生的成長更感欣慰。陳院長表示，慈大醫學院特別重視醫學生的人文素養，採小班教學師生關係密切，除了首創專業及人文兼具的「大體模擬手術教學」課程外，還發展「良語良師」課程，將標準化病人融入醫學課程，透過模擬訓練，讓每位醫學生能夠從容面對國家技能考試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不論是專業、臨床和人文關懷上，慈大醫學系三者並重。從一年級開始就鼓勵學生參與義診活動，希望透過身教方式教導學生如何關懷需要幫助的人。醫學系學生也積極參與服務性社團或活動，如見晴醫療服務隊、人醫社、人醫飛揚志工服務隊…等，學生將課堂所學知識，及學校所教導之服務精神，化為行動，走入國內外社區服務。近日COVID-19大型疫苗施打服務，院長及醫學系師長也帶著醫學生至現場協助衛教宣導，讓醫學生有學以致用的機會，更是一個難得的課外學習經驗。

▲▼慈濟大學醫學系今年畢業生42位學生參加醫師國考，再傳100%及格率佳績。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學醫學系系主任陳新源表示，慈大有慈濟醫療體系做為後盾，醫學院與醫院間彼此合作，提供醫學生更優質教學及實習環境，2017年12月接受台灣醫學院評鑑委員會（TMAC）全面評鑑，榮獲評鑑通過且有效期六年的最佳成績。在較少外界誘因之下，慈大醫學系學生成功地將劣勢轉換成優勢，積極為醫學生涯做足準備，今日這群醫學生順利通過醫師國家考試，拿到人生第一張的醫師證書，這是承擔的開始，相信他們必能運用所學專業，奉獻社會。

慈大醫學院最終目的是培養良醫而不是名醫，選擇在花蓮創校也是希望可以補足花東醫療人力的不足。也許學生進來的成績並不是第一，但希望經過慈濟教育薰陶在每位醫學生心中都能留下善的種子，當未來行醫時都能用「感恩、尊重、愛」的態度面對每一位病人。慈大醫學院學生投入內、外、婦、兒、急等五大科別，比例高達53.19%。此次新冠肺炎疫情，花蓮慈濟醫院專責加護病房51%的主治醫師，及參與防疫工作61%的住院醫師，均來自慈大醫學院，相信善的種子早己在他們心中深根發芽。

慈濟大學課程藍圖全面呼應時代脈動，掌握趨勢發展，培育未來人才，卓越的辦學成效，各項校務、系所皆全數通過教育部評鑑，並連續14年獲教學卓越計畫和高教深耕計畫肯定，多次榮獲過國內外公部門及民間團體的肯定，慈濟大學等著你一起來加入，擘劃更豐富精彩的大學生活及人生藍圖。

►腦公！你不可以賴帳喔

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
LIVE／明開學！新北今+2　侯友宜最新說明
快訊／台南「3歲女童全身傷」送醫亡！　父喊：只有輕輕打
「台北列本土、高雄境外」遭疑雙標　指揮中心曝原因
191公分歌王在觀光景點「沒人認出」　網傻眼：路人知道錯過誰
9月份「6大新制」一次看！　五倍券開放預約
獨／BNT來台「復必泰」三字交涉過程曝　復星醫藥揭商標秘密
第二類27萬人「僅330人打高端」　她酸：台灣價值好低
首批「90多萬劑BNT」明到貨？陳時中鬆口了
BNT優先給「這2類學生」施打　陳時中曝到貨量
首例機師突破性感染「匡列26接觸者」　採檢結果出爐
快訊／BNT規劃出爐！優先給「這類人」預約
快訊／第七輪AZ疫苗加開！　23歲以上9／3開放預約
快訊／今增3例本土「全都在這兩市」
快訊／新增3本土、1境外　另有1死
LIVE／200萬BNT明抵台！　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AZ+BNT何時開放混打？　陳時中曝「考慮關鍵」

幾時開放「AZ混打BNT」？陳時中曝決定關鍵

AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符　網懊惱：就是我

「台北列本土、高雄列境外」遭疑雙標！指揮中心曝關鍵原因

LIVE／自購59.5萬劑AZ抵台　機場畫面直擊

郭董明年3000萬劑BNT還未定案！陳時中：我覺得量稍多了點

BNT上疫苗平台「18~22歲優先打」　是否第八輪？陳時中這樣說

新竹嬤「3台機器驗檢體」精細過程曝！陳時中：驗4次PCR已確認陰

第7輪可改選BNT「AZ將現緩打潮」？　陳時中：疫苗就是自由選擇

一定會親自去接BNT！陳時中：這批貨對台灣意義重大

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

AZ+BNT何時開放混打？　陳時中曝「考慮關鍵」

幾時開放「AZ混打BNT」？陳時中曝決定關鍵

AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符　網懊惱：就是我

「台北列本土、高雄列境外」遭疑雙標！指揮中心曝關鍵原因

LIVE／自購59.5萬劑AZ抵台　機場畫面直擊

郭董明年3000萬劑BNT還未定案！陳時中：我覺得量稍多了點

BNT上疫苗平台「18~22歲優先打」　是否第八輪？陳時中這樣說

新竹嬤「3台機器驗檢體」精細過程曝！陳時中：驗4次PCR已確認陰

第7輪可改選BNT「AZ將現緩打潮」？　陳時中：疫苗就是自由選擇

一定會親自去接BNT！陳時中：這批貨對台灣意義重大

來自日本50年老字號！台中人氣迴轉壽司　炙燒焦糖飄迷人鹹甜香

AZ+BNT何時開放混打？　陳時中曝「考慮關鍵」

復合周興哲2.5個月！　趙岱新羞認「有可能閃婚」

為何在《機智醫生2》出現？羅PD驚人過去曝光　他是「演技社」出身

快訊／台南「3歲女童全身瘀傷」送醫亡！父喊：只有輕輕打過

美駐聯合國前大使：失去台灣，就失去太平洋安全保障

財政部大推五倍券綁台灣Pay！砸4.5億「優惠一波波推」

幾時開放「AZ混打BNT」？陳時中曝決定關鍵

退休警騎哈雷山中「顧路」　警往返15公里買油助脫困

AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符　網懊惱：就是我

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

快訊／BNT疫苗規劃出爐！優先給18~22歲平台預約

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！

首批BNT最快明抵台！　可與AZ混打

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

更多熱門

相關新聞

國考座談會屏東登場　黃榮村南下親自出席

國考座談會屏東登場　黃榮村南下親自出席

考選部30日表示，考選部辦理全國各縣市國家考試地方座談會，第四場次將於9月3日在屏東舉行，就國家考試現況、原住民族特考之未來改革方向與重點，以及考選業務相關議題交換意見，考試院長黃榮村及考選部長許舒翔也將親自出席與會。

兒童打不打疫苗？醫師：勾選同意

兒童打不打疫苗？醫師：勾選同意

騙醫師120萬稱擺平媒體遭控詐欺　知名公關緩刑定讞

騙醫師120萬稱擺平媒體遭控詐欺　知名公關緩刑定讞

他酸李錫錕錯亂：你放心讓孩子上他的課？

他酸李錫錕錯亂：你放心讓孩子上他的課？

被嗆「不放心給她開刀」　？te壞特高EQ回應

被嗆「不放心給她開刀」　？te壞特高EQ回應

關鍵字：

慈大醫學系醫師國考通過率專業臨床評鑑

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面