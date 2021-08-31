厲害！慈大醫學系醫師第二階段國考　再度交出100%通過率

▲慈濟大學醫學系今年畢業生42位學生參加醫師國考，再傳100%及格率佳績。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「真的厲害！」，慈大醫學系再度拿下醫師國考100%通過率，考選部「110年第二次專技人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試）」8月25日放榜，慈濟大學醫學系今年畢業生42位學生參加考試，再傳100%及格率佳績。

對於醫學生再度交出國考100%通過率，身為師長的慈濟大學醫學院陳宗鷹院長除了感到與有榮焉外，對於醫學生的成長更感欣慰。陳院長表示，慈大醫學院特別重視醫學生的人文素養，採小班教學師生關係密切，除了首創專業及人文兼具的「大體模擬手術教學」課程外，還發展「良語良師」課程，將標準化病人融入醫學課程，透過模擬訓練，讓每位醫學生能夠從容面對國家技能考試。

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不論是專業、臨床和人文關懷上，慈大醫學系三者並重。從一年級開始就鼓勵學生參與義診活動，希望透過身教方式教導學生如何關懷需要幫助的人。醫學系學生也積極參與服務性社團或活動，如見晴醫療服務隊、人醫社、人醫飛揚志工服務隊…等，學生將課堂所學知識，及學校所教導之服務精神，化為行動，走入國內外社區服務。近日COVID-19大型疫苗施打服務，院長及醫學系師長也帶著醫學生至現場協助衛教宣導，讓醫學生有學以致用的機會，更是一個難得的課外學習經驗。

慈濟大學醫學系系主任陳新源表示，慈大有慈濟醫療體系做為後盾，醫學院與醫院間彼此合作，提供醫學生更優質教學及實習環境，2017年12月接受台灣醫學院評鑑委員會（TMAC）全面評鑑，榮獲評鑑通過且有效期六年的最佳成績。在較少外界誘因之下，慈大醫學系學生成功地將劣勢轉換成優勢，積極為醫學生涯做足準備，今日這群醫學生順利通過醫師國家考試，拿到人生第一張的醫師證書，這是承擔的開始，相信他們必能運用所學專業，奉獻社會。

慈大醫學院最終目的是培養良醫而不是名醫，選擇在花蓮創校也是希望可以補足花東醫療人力的不足。也許學生進來的成績並不是第一，但希望經過慈濟教育薰陶在每位醫學生心中都能留下善的種子，當未來行醫時都能用「感恩、尊重、愛」的態度面對每一位病人。慈大醫學院學生投入內、外、婦、兒、急等五大科別，比例高達53.19%。此次新冠肺炎疫情，花蓮慈濟醫院專責加護病房51%的主治醫師，及參與防疫工作61%的住院醫師，均來自慈大醫學院，相信善的種子早己在他們心中深根發芽。

慈濟大學課程藍圖全面呼應時代脈動，掌握趨勢發展，培育未來人才，卓越的辦學成效，各項校務、系所皆全數通過教育部評鑑，並連續14年獲教學卓越計畫和高教深耕計畫肯定，多次榮獲過國內外公部門及民間團體的肯定，慈濟大學等著你一起來加入，擘劃更豐富精彩的大學生活及人生藍圖。

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