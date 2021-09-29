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前瞻產業發展論壇　黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷

▲台南市政府辦理「2021年前瞻產業發展論壇」，黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府辦理「2021年前瞻產業發展論壇」，黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在疫情時代下，產業界也面臨強化智慧價值、科技服務轉型升級以及提升產業生態等各層面轉型的壓力，台南市政府29日辦理「2021年前瞻產業發展論壇」。

▲台南市政府辦理「2021年前瞻產業發展論壇」，黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

論壇由財訊雙週刊社長謝金河主持，會中邀請台南市長黃偉哲、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、經濟部能源局長游振偉、學界代表及在地產業代表，從「2050零碳排大趨勢下能源轉型綠能領航」、「後疫情時代—產業振興帶起數位轉型契機」及「科技創新實驗場域 體現實踐智慧城市」三大主題，探討在南科及沙崙雙引擎架構下，如何推動產業升級、建構優質環境，打造南方新矽谷。

▲台南市政府辦理「2021年前瞻產業發展論壇」，黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南製造業產業種類多元，豐富的產業聚落樣態為台南建立良好經濟基礎，在南市府大力推動及爭取下，陸續促使台積電、聯電、群創、ASML、台灣航電（GARMIN）、聲寶集團、誠品、MOMO、三井Outlet等知名企業投資台南，加上沙崙智慧綠能科學城建設陸續完成、南科三期於台南擴建等重大建設均落腳台南，台南市已具備完整的上中下游產業鏈，成為高科技及綠能科技產業重鎮之一。

黃偉哲指出，儘管受到COVID-19疫情衝擊全球經濟，但在既有的紮實產業基礎與數位轉型趨勢雙重推動下，正是台南順勢帶動產業振興的重要契機，南市府將全力把握產業發展及轉型的機會，發揮沙崙、南科與台南共同創造的加乘效益，帶動企業轉型升級、促成台南產業的新氣象。

根據1111人力銀行調查顯示，有5成9上班族嚮往移居台南，其中包括39.6％已經居住於此及19.4％規畫移居，台南市政府規劃2900戶的公宅，以提升都市發展；縣市合併升格起迄今，共增加3,124件投資案，吸引10193億元投資額，創造18295億元產值及增加128923個就業機會，府城產業及生活機能透過文化與科技融合，近年逐漸受到各界矚目，吸引越來越多人口移居。

▲台南市政府辦理「2021年前瞻產業發展論壇」，黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，台南就業分布是製造業及服務業人口1：1的黃金比例，十分適合製造業及服務雙引擎發展策略，而在各產業面對疫情衝擊下，經發局首重之重，便是帶領企業運用新興科技進行升級與轉型，抓住疫後數位發展的全球商機。例如台南市全國首創的「台南便利送」平台，將物流業者、計程車業者與商家攤販結合，讓民眾都可以在家用手機訂到生鮮食材及民生用品。

另一方面，則將沙崙智慧綠能科學城園區結合智慧城市規劃為「綠色能源新興科技實驗城市」，由南市府攜手科技業者，透過IV&V實證驗證作法，積極打造智慧綠能產業育成聚落，期望透過建構優質投資環境、協助企業數位轉型升級，以及南科沙崙雙引擎，串聯完整的高科技產業聚落，讓台南成為南方新矽谷。

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