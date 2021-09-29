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台南打造第三個經濟引擎　黃偉哲與工研院共同啟動化合物半導體產業新聚落

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府29日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，特別邀請副總統賴清德、經濟部次長曾文生、億載會會長暨宏佳騰董事長鍾杰霖擔任見證人。

黃偉哲表示，台灣是半導體製造的大國，但也必須預先部屬未來世代的半導體，感謝工研院未來在第三代半導體上的實驗研究佈局，希望藉此讓沙崙成為下一個世代的半導體研發重鎮。

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，隨著綠色能源的發展，電動車越來越受市場歡迎，全球銷售量一直刷新紀錄，而化合物半導體就是車用及綠能電子關鍵零組件。台灣已在第一代矽半導體及第二代砷化鎵半導體產業獨步全球，期盼這個優勢能繼續發揮在第三代化合物半導體，使台灣在全球電動車供應鏈佔有重要地位，並且帶動周邊產業轉型升級，成為台南第三個經濟引擎。

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，沙崙的位置得天獨厚，也匯聚了許多研發能量及研發人才，建立了沙崙的堅實基礎，很感謝賴清德副總統在擔任台南市長時期，就開始推動規劃沙崙成為綠能智慧科技城的構想，蔡英文總統更是在2016當選後，還沒就職之前就來進行視察，應許了沙崙的發展，可以看到研發產業的能量及生活機能都不斷進入，讓沙崙可說成為了南方的應許之地。

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也感謝工研院把研發能量在六甲、把推動的能量放在沙崙，並結合南台灣最強的汽車零組件及配件的系統，結合億載會、電電公會、機械公會等，串聯起沙崙的研發、應用與生產，台南市政府除了在行政上全力配合協助外，也會持續投入台南的經濟發展動能在沙崙發展，讓雨林能繼續成蔭。

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提到，以南科發展經驗，南科不僅未來在就業人口上看十萬，也帶動周邊區域如善化、新市生活機能的快速發展。沙崙區域不僅是研發能量的匯聚，近期還有大台南會展中心即將完工，三井outlet也將在明年第一季開幕，可見研發機能、生活機能、會展的量能都將在沙崙開花結果。

台南市政府與工研院近九個月的整合，匯集政府啟動研發計畫、產業投資跨域創新等多項有利因素，將在台南啟動以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展。台南市政府將與工研院將共同扮演整合南部業者、帶動產業轉型升級的動力，強化南台灣產業鏈的升級與競爭力。

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市府研考會主委戴偉峻表示，化合物半導體技術發展規劃提案已獲中央科技專案經費支持，將扣合「六大核心戰略產業-半導體發展政策」來推動。台南擁有許多傳統產業隱形冠軍，尤其是車用零配件廠，先進程度以及國際格局，不亞於國內半導體和資通訊科技業者，既有先天優勢也有不能缺席的迫切性，台南很榮幸和工研院共同推動這項深具戰略價值的關鍵產業，南市府將協助整合技術與人才，吸引國內外廠商加碼投資，帶動化合物半導體與車用動力電子產業的新發展。本場活動市議員李宗翰等也到場表達支持。

▲台南市政府日與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，由市長黃偉哲與工研院院長劉文雄簽署合作意向書，副總統賴清德等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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