森霸二期燃氣複循環發電計畫動土　黃偉哲感謝加入台南供電行列

▲森霸電力配合政府能源政策，在台南市山上區推動「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」，29日上午舉行開工動土典禮，預定於2024年6月30日商轉供電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



森霸電力配合政府能源政策，在台南市山上區推動「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」，29日上午舉行開工動土典禮，預定於2024年6月30日商轉供電，市長黃偉哲表示，非常感謝森霸加入台南供電的行列，協助滿足台南科學園區日益成長的電力需求，對於台南市的產業經濟發展會有很大的助益。



森霸電力公司第二期燃氣複循環發電計畫，本計畫總投資費用約284億元，在山上區（面積約26.8公頃用地）豐德里豐德電廠，預計設置一部裝置容量為100萬瓩±10％之複循環發電機組，期於2024年6月可以穩定供應台電優質電力，29日動土典禮，與會貴賓包括森霸電力公司董事長薛人豪、台南市長黃偉哲、南科管理局局長蘇振綱、經發局副局長蕭富仁、市議會陳碧玉、李偉智等兩位議員，亦蒞臨參與。





黃偉哲市長表示，一個國家的發展沒有電力，就是沒有辦法發展，這幾天中國大陸正好發生從北到南、從南到北，各行各業從民生到工業的全面大停電，就知道電力的可貴以及它的重要性。幾天前成大負碳排實驗工廠的啟動，以及今天工研院汽車晶片第三代半導體的實驗推動場域，我們與工研院簽署備忘錄，從這些都可以看到，能源是國家發展及民生之母。



黃偉哲強調，在台灣已經慢慢在對煤炭的依賴率在降低中，天然氣相對於煤炭，是比較乾淨且比較環保的天然氣，台南希望能夠增加，當然台南因為得天獨厚，台南的日照是全台灣最好，所以台南光電發展也絕對不落人後，台南地面型光電的申請容量跟屋頂型光電的申請容量，都是全台灣第一，但是光電有時候必須要看天候，人家說農夫種田是看天吃飯，光電某種程度也是，但是一個穩定的能源供應，我想天燃氣發電是很重要的。



南科管理局局長蘇振綱也表示，便利穩定的電力供應，對南科園區的發展是非常重要的，很高興今天能夠參加二期複循環機組的動土典禮，首先要代表南科園區跟所有的廠商，謝謝黃市長所率領的市府團隊給予南科所有的協助，市府團隊在南科周邊投入了將近超過3百億元，要改善南科的交通大動脈、包含區段徵收的區域，還有所有生活機能、教育、文化的建構等，我們相信，南科園區與週邊地區，整個大台南都會有非常好的發展，也奠定一個非常好的一個基礎，相信未來在2050年淨零排放的目標之下，燃氣機組一定會為整個電力的碳排的減排，產生具體的貢獻。





市府經發局表示，台南大型投資包括台積電3奈米及5奈米廠、全球半導體微影技術廠商艾司摩爾（ASML）進駐南科及聯電投資晶圓廠、台商回流等，用電量勢必大幅增加，只有提前部署才足以補足未來可能用電缺口。在全球能源轉型趨勢下，台南市戮力推動綠能發展，以十大推動項目及十大推動策略發展太陽光電，打造陽光電城2.0。持續透過鼓勵、輔導、管制、查核等措施或手段，穩健太陽光電的發展，讓台南市大步邁向太陽光電3GW新願景。