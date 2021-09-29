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台中12萬長輩接種第2劑莫德納　盧秀燕提醒「3個小心」

▲台中12萬長輩今起接種第二劑莫德納，台中市長盧秀燕提醒3個小心。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中12萬長輩今起接種第二劑莫德納，台中市長盧秀燕提醒3個小心。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

中央撥配台中11.6萬劑莫德納疫苗，台中市政府自今（29）日起至10月5日，除周末之外，一連五天開設45處快打站及梨山衛生所，以分里、分時段方式，為7月16日前已接種第一劑莫德納疫苗滿10周以上的68歲以上長者及58歲以上原住民，接種第二劑莫德納疫苗。

台中市長盧秀燕今天到清水靜思堂關心長輩施打狀況時指出，這次台中注射莫德納第二劑的長輩大約有12萬人，是很龐大的數量，市府分成五天，在台中45處「快打站2.0」及梨山衛生所進行注射，長輩們不需預約，接到通知單就可到快打站注射。

▲台中12萬長輩今起接種第二劑莫德納，台中市長盧秀燕提醒3個小心。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕也提醒，注射完疫苗後不可掉以輕心，要注意「三個小心」，第一，打完後幾天要留意有沒有不舒服，若不舒服就要就醫；第二，隨時戴口罩；第三，隨時勤洗手，提醒民眾施打完之後不要鬆懈，持續做好防疫。

民政局也提到，長輩前往接種時記得帶通知書、健保卡、身分證、事先填妥的疫苗接種評估及意願書及接種小黃卡，依通知書標示的時間、地點前往快打站施打。而戶籍不在台中、但居住在台中的68歲以上民眾及58歲以上原住民，以及第一到第三類符合間隔且尚未施打第二劑莫德納疫苗的民眾，也可以透過預約方式，於10月4日及5日到台中市10家醫院施打第二劑莫德納疫苗。

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