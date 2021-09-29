獨／台中男攜子燒炭獨活　同學震驚直呼不可能：他是開心果

▲台中葉姓男子攜4歲兒燒炭輕生，同學震驚直呼不可能。（圖／翻攝葉男臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中日前驚傳一名葉姓男子帶著4歲兒燒炭尋短，但2天後葉男醒來後才發現孩子已死，葉男竟又喝農藥輕生，因忍受不了疼痛打電話求援，現仍在醫院救治中。葉男的高中同學聽聞消息驚訝不已，直呼不可能、怎麼會，透露葉男個性開朗，且是同學眼中的開心果「有他在就有笑聲，很難想像會做出這樣的事情！」

葉男的高中同學透露，葉男過去經常在臉書分享一家三口出遊照片，看起來甜蜜不已、和樂融融。而家住北屯的葉男，也不時貼出北屯周邊美食，但近來只看到葉男跟兒子合照為多，「覺得奇怪，可是也不方便多問，畢竟是人家家務事。」

▲台中爸攜兒燒炭，28日4歲男童相驗，媽媽、阿嬤現身，悲傷不已。（圖／記者白珈陽攝）



消防人員在27日傍晚6時許接獲葉男報案，前往救援時發現大門未鎖，進屋後看到葉男坐在沙發上，意識清楚，自述有喝農藥，4歲男童則躺在主臥室床上，口鼻流血，身體有暗紫色屍斑，之後檢警在浴室發現炭盆及木炭。

28日上午檢察官率法醫相驗，葉妻、男童奶奶也到場，奶奶神色哀戚，癱倒在椅子泣不成聲。據悉，葉男與妻子分居逾2年，但葉男收入不穩，常趁妻子探望孩子時伸手要錢，讓葉妻家屬直嘆「遇人不淑」。