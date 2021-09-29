岸田文雄當選自民黨魁　謝長廷賀：日本政治史翻過新的一頁！

▲岸田文雄。（圖／路透）



記者蔡文鈴／綜合報導

日本自民黨29日正式選出新任黨魁，岸田文雄獲得257票的高票當選。對此，駐日代表謝長廷今（29）日透過臉書恭喜岸田文雄當選黨主席，日本的政治史翻過新的一頁！

謝長廷表示，今天日本自民黨總裁的投票，國會議員部分借用東京的飯店舉行，菅義偉上台投票時，成為焦點，媒體詮述是選定後繼者。

謝長廷指出，第一輪結果出乎意料，岸田文雄拿到最高票領先河野太郎，而且國會議員部分也得票最高，第二輪投票時第三名高巿的票多數移轉到岸田，所以岸田文雄以257:170較大領先勝出。

謝長廷也提到，岸田總裁擔任自民黨青年局長時期曾訪問台灣，李登輝前總統過世時，他有來駐日代表處簽名悼念。對台灣問題，也表達關心和重視。

根據《日本放送協會》報導，河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子29日共同角逐自民黨新任黨魁，在黨員票中，河野太郎獲得169票、岸田文雄110票、高市早苗74票以及野田聖子34票。國會議員票下午1時（台灣時間中午12時）正式開始進行投票，共計382票，有效票380票。

結合黨員票382票的第一輪計票結果稍早出爐，河野太郎獲得255票、岸田文雄256票、高市早苗188票以及野田聖子63票，由於最高票者票數未過半，因此前2名的候選人再進行下一輪決選投票。

在決選投票中，由岸田文雄以257票高票當選，正式成為自民黨新任黨魁，預計10月4日將被選為第100屆日本首相，正式接任首相一職。