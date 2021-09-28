阿扁住家被放紙袋分局長記過2次　台南藍軍怒批公平何在？

▲台南市議會國民黨團，質疑陳水扁住的豪宅遭人在門口放可疑包裹，一分局長為此被記2個過，居然跟性騷擾女大生的員警同樣處分，質疑公平性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團，28日在台南市警局工作報告中不滿指出，陳水扁住的豪宅號稱台南帝寶，保全森嚴，怎可能有人混入還在他家門口放可疑包裹？結果一分局長為此被記2個過，居然跟性騷擾女大生的員警同樣處分，這樣處分公平性何在？

蔡育輝批說，民進黨執政的地方都辦藍不辦綠，當年歹徒在他後壁競選總部放置撒旦之母炸彈，想要炸死他有任何人來慰問他嗎？陳水扁住台南的帝寶豪宅，只是被放置可疑包裹，台南一分局長居然被記兩個小過，啟人疑竇的是，為何保全森嚴豪宅能讓外人在阿扁家門口放包裹？藍綠所受待遇真是差天差地。

王家貞說，看到台南車禍死亡統計數字80人較去年多7人，一般車禍受傷2萬2千多人，讓人非常憂心，警方科技執法，每年開出這麼多罰單，為何還無法收到嚇阻之效？還是交通隊人員必須支援派出所以致防治專業人士不足，請警方深入了解找出解決之道。

尤榮智表示，麻豆分局所轄的鳳林派出所土地，是地方老一輩人士同意提供使用，鳳林所在1978年11月興建完成，40多年過後，少部分後代子孫要求拿回土地並進行訴訟，因為事關治安，菁埔、中社、龜港三里里長非常關心，大家擔心鳳林派出所如果合併到六甲分駐所，會成為治安死角，希望警方能力爭到底。

方一峰則怒說，台南治安真的亮起紅燈，光是2020年4月至今，發生善化金錢糾紛開槍雙亡、安定港口槍擊案、新營民宅被人開槍丟爆裂物，為何歹徒敢囂張地開槍、放火，台灣槍枝合法化了嗎？阿扁前總統家門被放可疑包裹，市警一分局長被記過兩次，有這麼嚴重嗎？騷擾女大生員警也才記過兩次。

蔡淑惠提醒方仰寧局長，請警分局等相關人員到議會備詢，司機和等待備詢人員應該先到議會大廳休息，但走出議會看到停得滿滿的警方車輛都在怠速，警方不是執法取締交通違規單位嗎？怎會知法還違反全國2019年所訂定的汽車停車反怠速管理辦法。

洪玉鳳說，7月新局長方仰寧到任後，人事公平性受到基層抱怨，原四分局長每次在各項評比都第1名，就因安平角頭槍殺案，被調到佳里分局，現在又將被迫退休。雖然市警局長擁有人事權，但一定要顧及公平性。

林燕祝則表示，手機就能成為檢舉利器，導致交通檢舉事件塞爆各分局，以永康分局為例，就有6位員警專責處理檢舉案件，原本的9個偵查隊又增加到11個偵查隊，人力沒有增加，警方專業勤務將深受影響，為了府城治安依定要解決此問題。

林美燕說，很多外勞都在騎電動自行車，因為免駕照又不用掛牌，發生事故無法及時處理是否會造成漏洞，這些電動車時速不應超過25公里，但實際上看到外勞車速都超過汽車，看到警方統計數字外勞車禍事件也有8百多件，警方應加強執法。

許至椿也表示，有市民反映車停在紅線內，但這塊土地是他的，警方卻嚴格執法，讓他收到罰單，私人土地為何不能停車？民眾不知道路已開闢完成，畫上紅線就不能停車，應加強宣導減少民怨。