如廁會頭頂內褲！阿桑住院「病房當飯店」　網嘔：一沖水噴滿細菌

▲內褲直接曬在公用馬桶上方。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

去醫院住院竟然住到當飯店！一名女子抱怨，她近期到成大醫院治療，住的是雙人病房，另一名病患住得很習慣，甚至快要當成自己家，不僅占用廁所很長時間，還在裡面掛滿衣架曬衣服，她氣得直呼「老娘要上個廁所，頭還要頂妳的內褲！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片，她到成大醫院住院沒想到會遇到這狀況，這間雙人病房還有另一位阿桑同住，對方某天占用廁所很長時間，她一進去看才發現「原來是在裡面擺陣」，洗手台旁邊的置物桿掛滿了衣架、毛巾，甚至連搓澡巾跟胸罩都有，往旁邊馬桶一看更火了，上方同樣掛滿衣服褲子，還有3件剛洗好的內褲也掛在那，一坐上馬桶就會被內褲碰到頭。

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▲洗手台旁邊也被掛滿毛巾、胸罩。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO無奈，明明是來住院，住的也不是單人病房，阿桑卻無視其他病人，當成專屬浴室在裡頭曬私人衣物，還影響到其他人使用，住得如此舒適習慣讓她大開眼界，「這是成大醫院，不是民宿飯店。」

網友心有戚戚焉表示，「就有些住久了就當自己家，明明是雙人房，用個廁所也會被人瞪」、「不要臉就能免費升級為單人房的方法」、「噁爛死，沖馬桶細菌噴在上面」、「三不五時拿蓮蓬頭噴濕她的衣褲，讓他晾不乾」、「哈哈哈我也遇過，阿桑還跟護理師嗆聲：不然我衣服晾哪裡」、「公用廁所就是我的曬衣間」。