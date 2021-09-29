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林岱樺政治獻金調查筆錄遭竊外洩　調查局長致歉：人多必有白痴

▲▼調查局長呂文忠。（圖／記者呂晏慈攝）

▲調查局長呂文忠。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

調查局南機站日前追查民進黨立委林岱樺涉政治獻金案時，約談1名陳姓證人，沒想到他竟然趁著盧姓女調查官滑手機不注意，偷偷將調查筆錄等文件帶走，事後還轉交給了林岱樺服務處，引發軒然大波。調查局長呂文忠29日在立院備詢時說，「樹大必有枯枝，人多必有白痴」，一個團體裡很難避免沒有人違法亂紀，強調一定會追究懲處。

立法院司法及法制委員會今天進行「從調查筆錄遭竊、毒品調包事件檢討人員考核、贓證物監管機制及調查紀律」專題報告。

國民黨立委鄭麗文質詢時表示，是不是因為有民進黨的大牌委員，調查局才處處配合？否則怎麼可能現場筆錄會不見、讓他帶走，部長還去跟立委報告，這樣偵查不公開的原則在哪裡？

呂文忠說明，現在已將涉及刑事責任的部分移送高雄地檢署，立案偵查中，至於涉及的行政責任部分，政風處也在調查；鄭麗文問，該立委也是來自高雄選區，是否會有政治壓力？呂回應，同仁若有違反規定，一定會追究責任，看是涉及刑事責任或行政責任，一定會追究到底。

鄭麗文追問，為何調查局在短時間內不斷發生風紀敗壞的問題？老百姓看到這些新聞怎麼相信調查局呢？呂文忠直言，「調查站散布在全國各地，所以說，樹大必有枯枝，人多必有白痴嘛。很難避免沒有違法亂紀的。

鄭麗文聞言問，對於高雄這些「枯枝跟白痴」，調查局要怎麼處理？呂文忠強調，會依法追究懲處，這次遺失筆錄的兩名調查官只是支援的，承辦的並不是他們，「辦案就是看證據，該辦就辦」。

鄭麗文表示，調查局不只高雄有「枯枝跟白痴」，而是到處都有「枯枝跟白痴」。呂文忠說，不會啦，這只是少數，99%的調查人員都非常認真守法，「一個團體裡面難免會有少數的人（違法亂紀）。」

司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭則說，「枯枝一定要修剪，白痴要不然汰除，要不然就要讓他變聰明」；呂文忠回應，「我們會努力」。

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