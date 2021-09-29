快訊／高雄5區明早8時起停水23小時　捷運施工釀禍害慘4.8萬戶

▲高雄部分行政區將停水。（圖／翻攝自台灣自來水公司）

記者賴文萱／高雄報導

高雄5個行政區將於9月30日上午8時至10月1日上午7時停水，原因為岡山火車站前因捷運施工不慎損及自來水幹管須緊急搶修，預計影響4.8萬戶。

停水時間、區域：

110年9月30日上午08時至110年10月1日上午07時停水配合施工，合計23小時（含施工16小時及復水時間7小時）。



停水區域及戶數：

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路竹區（下坑里、竹園里、甲南里、甲北里）。



岡山區（後協里、信義里、福興里、岡山里、灣裡里、為隨里、潭底里、嘉峰里、大莊里、程香里、白米里、大遼里、仁壽里、碧紅里、協榮里、壽峰里、仁義里、壽天里、維仁里、後紅里、忠孝里、和平里、協和里、平安里、台上里、前峰里、石潭里、竹圍里、本洲里、嘉興里、華崗里、劉厝里）。

彌陀區全區；梓官區全區；阿蓮區全區。



停水戶數：48,572 戶。

水壓降低地區：

路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里除外）、湖內區、茄萣區。

▲高雄部分行政區將停水。（圖／記者李毓康攝）

台灣自來水公司第七區管理處表示，因捷運工程承商新亞建設施作車站捷運基礎時，不慎毀損本處1750mm管線導致漏水，需辦理緊急停水搶修，致影響用水，造成不便，敬請見諒。

台水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。