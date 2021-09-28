鳳梨釋迦外銷受阻　饒慶鈴拜訪台東區農業改良場尋求解決

▲台東縣長饒慶鈴(左)拜訪台東區農業改良場長陳信言。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

繼台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國大陸海關總署19日發布通知指出，因檢出介殼蟲自20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，對於鳳梨釋迦為外銷大宗的台東縣農民影響甚鉅，台東縣長饒慶鈴28日特別率領副縣長王志輝等一行人，前往台東區農業改良場拜會場長陳信言，討論如何持續加強鳳梨釋迦出口粉介殼蟲殘留零檢出的方法，現場陳信言場長也介紹了農改場自行研發的粉介殼蟲清除機械，饒慶鈴對於粉介殼蟲清除機械研發表示非常感興趣，也請農業處著手研擬補助包裝場採購的可行性。

饒慶鈴上午與副縣長王志輝、農業處長許家豪、台東農產公司總經理吳柏成等拜會，陳場長除介紹粉介殼蟲清除機械功能外，並表示輸送帶式的乾式清潔機及相關設備，能有效解決鳳梨釋迦外銷及內銷困境，及人工吹除粉介殼蟲耗時費工等問題。

饒慶鈴表示，鳳梨釋迦外銷受阻會重創台東農業，縣府對於外銷及內銷巿場仍持續積極爭取絕不放棄，並且確保未來果品安全及品質提升，透過相關農政單位研發的機械可降低風險並且提高效率，期許農友能生產「質與量」皆優的果品、增加收益，持續發展鳳梨釋迦外銷及內銷市場。

農業處指出，以外銷為主的鳳梨釋迦是台東重要經濟作物之一，為確保出口品質，避免粉介殼蟲殘留釋迦表皮影響外銷市場，縣長饒慶鈴在今年初編列提撥預算，補助全縣各釋迦產銷班及合作社購置空壓機，致力讓每個包裝場都有對抗有害生物的利器；現今面臨中國大陸暫停禁止番荔枝輸入，鳳梨釋迦除了得尋覓其他國家出口外，另一方面也應該為了出口防檢疫的問題做準備，替將來可能恢復輸出大陸市場做好準備。

鳳梨釋迦出口粉介殼蟲是檢疫重點之一，除田間加強防治外，在包裝場以傳統人工手持高壓噴槍吹除鳳梨釋迦果實上之粉介殼蟲，不僅費時且辛勞，另外蟲體未經收集，恐會污染已處理好的果實，台東區農業改良場研發粉介殼蟲清除機械，將果實置於隔離空間，自動以高壓空氣吹除粉介殼蟲，並以鼓風機收集蟲體，可節省集貨場人工成本並減少蟲體飄散之污染機率，把釋迦送上輸送帶上，就能透過機器清除達9成以上的粉介殼蟲，非常有效率，未來將能提升鳳梨釋迦出口品質及競爭力方面。