她腎臟發炎引敗血症！　昏迷9星期「四肢變碳黑」全截肢

▲史密絲截肢後仍樂觀面對人生，積極參與極限運動。（圖／翻攝自Facebook／Kim Smith）



記者張方瑀／綜合報導

現年60歲的史密絲（Kim Smith）2017年和家人到西班牙玩時，身體左側突然開始劇烈疼痛，全身打冷顫且高燒不退，緊急送醫後發現是泌尿道感染引發腎臟發炎，還引發了敗血症，四肢全部發黑成碳黑色，導致手腳都必須截肢。

根據《每日郵報》報導，史密絲原本是英國白金漢郡（Buckinghamshire）的一名美髮師，她2017年11月和家人一起到西班牙度假時，突然感到身體左側劇烈疼痛，不斷打冷顫且高燒不退。她休息一晚後狀況依舊沒有改善，甚至開始呼吸困難，緊急送醫後，醫生判斷她是因尿道感染而引發腎臟發炎，甚至出現敗血症的症狀。

Grandmother had ALL of her limbs amputated after she contracted Sepsis https://t.co/dhcbkzdXgn via @MailOnline — Angie (@angielovesuk) September 28, 2021

史密絲陷入引導昏迷（induced coma），在西班牙的醫院住了六個星期，才終於安排到空中救援服務（air ambulance）返抵英國。接著三個星期後，史密絲終於從昏迷中甦醒過來，結果她發現，她的雙腿和雙手都因為敗血症而整個發黑，必須要進行截肢。

史密絲說，她起初感到非常崩潰，「當我醒來我可以看到，我的手跟腿都是黑色的，我意識到必須截肢，我真的很難過，因為我是一名美髮師，但現在卻無法像往常一樣做頭髮了。」目前也還不清楚，到底是什麼原因引發敗血症。

她最終在家人的支持下堅強地進行復健，將近三年過去，史密絲已經非常適應現在的生活，甚至能和其他同樣截肢的患者，一起去挑戰攀岩、滑獨木舟等運動。同時，她也會定期到英國敗血症信託基金會（Sepsis Trust UK）擔任志工，希望能鼓舞其他截肢者。

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