沒打疫苗確診機率高3倍！　英數據：打完兩劑輝瑞陽性率降66％

▲英國最新數據指出，沒接種苗的人其染疫的機率是完整接種疫苗的3倍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國最新數據指出，沒有接種任何一劑新冠疫苗的人，其染疫的機率是完整接種疫苗的3倍；其中施打兩劑輝瑞疫苗的人，檢測陽性率降低了66％，阿斯特捷利康（AZ）降低了54％，莫德納則下降了76％。

根據《太陽報》報導，英國國家統計局（ONS）數據顯示，和沒有施打任何一劑疫苗的人相比，沒有接種任何一劑新冠疫苗的人，其染疫的機率是完整接種疫苗的的3倍。此外，施打兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的陽性率降低了66％，AZ疫苗降低了54％，莫德納（Moderna）則為76％；施打過一劑疫苗的平均陽性率也降低了約一半。

數據也顯示，先前曾確診過新冠肺炎的病患，其二次感染的陽性率降低了55％；和戴口罩的人相比，不戴口罩的人確診率增加了59％。開放大學（Open University）應用統計榮譽教授麥康威（Kevin McConway）表示，「這顯示出接種疫苗的人檢測結果呈陽性的可能性更低，年輕、從不在室內戴口罩，且有更多社會接觸的人更可能染疫。」

ONS先前也公布了英國2021上半年的確診死亡數據，在今年1月2日至7月2日之間，共有5萬1281人染疫死亡，其中3萬8964人沒有接種任何疫苗，僅有256人是完整打完疫苗的「突破性感染」死亡案例。

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