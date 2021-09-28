　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沒打疫苗確診機率高3倍！　英數據：打完兩劑輝瑞陽性率降66％

▲▼英國民眾施打新冠疫苗。（圖／路透）

▲英國最新數據指出，沒接種苗的人其染疫的機率是完整接種疫苗的3倍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國最新數據指出，沒有接種任何一劑新冠疫苗的人，其染疫的機率是完整接種疫苗的3倍；其中施打兩劑輝瑞疫苗的人，檢測陽性率降低了66％，阿斯特捷利康（AZ）降低了54％，莫德納則下降了76％。

根據《太陽報》報導，英國國家統計局（ONS）數據顯示，和沒有施打任何一劑疫苗的人相比，沒有接種任何一劑新冠疫苗的人，其染疫的機率是完整接種疫苗的的3倍。此外，施打兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的陽性率降低了66％，AZ疫苗降低了54％，莫德納（Moderna）則為76％；施打過一劑疫苗的平均陽性率也降低了約一半。

數據也顯示，先前曾確診過新冠肺炎的病患，其二次感染的陽性率降低了55％；和戴口罩的人相比，不戴口罩的人確診率增加了59％。開放大學（Open University）應用統計榮譽教授麥康威（Kevin McConway）表示，「這顯示出接種疫苗的人檢測結果呈陽性的可能性更低，年輕、從不在室內戴口罩，且有更多社會接觸的人更可能染疫。」

ONS先前也公布了英國2021上半年的確診死亡數據，在今年1月2日至7月2日之間，共有5萬1281人染疫死亡，其中3萬8964人沒有接種任何疫苗，僅有256人是完整打完疫苗的「突破性感染」死亡案例。

►研發抗新冠口服藥物　輝瑞展開中後期臨床試驗
►日本批准「新冠藥物Sotrovimab」　有效降低近8成住院死亡風險
►日本10月放寬邊境防疫「入境隔離少4天」　前提是打這3款疫苗

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
快訊／陳時中超累！　立院內撐頭睡著了
1次接種6劑BNT！　莊人祥揭大劑量「兩大副作用」
BNT不良事件累計58件　出現皮疹、嘔吐
入境日本3疫苗隔離少4天「沒有高端」　指揮中心：與日方溝通
BNT延遲！北市19校「1.3萬名學生受影響」　10月9日後
25人誤打BNT原液還要打第二劑？　指揮中心回應了
快訊／今增1例本土！北市50多歲男「因工作採檢」確診
快訊／第十輪打AZ、高端　意願登記到明天中午
快訊／今新增1本土、6境外　無人死亡
LIVE／25人誤打150人份BNT　指揮中心最新說明
新北議員家人打到未稀釋BNT　全身癱軟無力住院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幸運兒買二手冰箱挖出「上億私房錢」　可依法爽拿20％報酬金

南韓「國造潛艦」下水！3千噸級可攜6枚SLBM　採最新抗震減噪技術

沒打疫苗確診機率高3倍！　英數據：打完兩劑輝瑞陽性率降66％

牛津研究：吸菸者染疫住院風險高出6至8成　死亡可能性較高

驚！美男童玩水感染「食腦變形蟲」身亡　台灣曾有泡湯感染個案

北韓駐聯大使痛批美國是「戰爭亂源」！呼籲撤除軍武　才有對話可能

隔壁大叔喪妻好寂寞！每天對女鄰居脫褲還不夠　這次全裸打手槍

拒打疫苗慘了！　紐約醫護「慘遭開除」還領不到失業救濟金

美CIA爆曾計畫綁架「維基解密」創辦人　川普時期官員不惜暗殺

雷擊打中飛機「高空急墜4秒」！機上175人嚇爆慘叫　驚悚瞬間曝光

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

幸運兒買二手冰箱挖出「上億私房錢」　可依法爽拿20％報酬金

南韓「國造潛艦」下水！3千噸級可攜6枚SLBM　採最新抗震減噪技術

沒打疫苗確診機率高3倍！　英數據：打完兩劑輝瑞陽性率降66％

牛津研究：吸菸者染疫住院風險高出6至8成　死亡可能性較高

驚！美男童玩水感染「食腦變形蟲」身亡　台灣曾有泡湯感染個案

北韓駐聯大使痛批美國是「戰爭亂源」！呼籲撤除軍武　才有對話可能

隔壁大叔喪妻好寂寞！每天對女鄰居脫褲還不夠　這次全裸打手槍

拒打疫苗慘了！　紐約醫護「慘遭開除」還領不到失業救濟金

美CIA爆曾計畫綁架「維基解密」創辦人　川普時期官員不惜暗殺

雷擊打中飛機「高空急墜4秒」！機上175人嚇爆慘叫　驚悚瞬間曝光

蘇貞昌自誇「舉世滔滔幸福之地」　李貴敏：虧綠委吞的下去

快訊／民進黨下午出奇招「貍貓換太子」　要費鴻泰上台質詢

解放軍官宣「殲-20用國產發動機」　下一步要提升遠程戰略打擊力

江少慶大戰羅傑斯　運彩看好富邦悍將

多倫多媒體承認若小葛雷諾沒拿三冠王　大谷翔平將奪MVP

幸運兒買二手冰箱挖出「上億私房錢」　可依法爽拿20％報酬金

12歲男童洗澡「背部焦黑」慘死　爺爺一碰麻了：流出的水都有電

快訊／台中太平某工廠驚傳輕生案　警消到場已明顯死亡

城市科大感謝東奧高球教練曾秀鳳　致力傳承高球幼苗

陸綜捧「4300萬」邀上節目...粉絲敲碗　14歲全紅嬋回應了

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

國際熱門新聞

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

比基尼正妹慘遭浪捲　最後身影曝

手機被沒收　男開槍爆頭熟睡母

親戚打架成肉塊四散　恐怖片曝光

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

6歲女童「五官分裂」！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

IKEA悄下架鯊魚抱枕！　英粉崩潰秒發連署：救救鯊鯊

17歲男手機被沒收氣炸　近距離爆頭槍殺母

世衛將重啟中國疫情起源調查

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

快訊／拜登捲袖接種BNT第3劑

全球民主衰退　CNN讚爆台灣逆風成長

CNN讚台灣民主進步　成全球逆勢亮點

更多熱門

相關新聞

研究：吸菸者染疫後住院風險較高

研究：吸菸者染疫後住院風險較高

英國牛津大學最新研究顯示，吸菸者若感染新冠肺炎，住院可能性較非吸菸者高出60%至80%，死亡風險也更高。不過，有關吸菸與新冠肺炎的研究結果不一，要確定吸菸為重症風險提升的原因尚有難度。

游淑慧：「接種高端」的數百萬人怎麼辦？

游淑慧：「接種高端」的數百萬人怎麼辦？

不戴口罩夾配菜！台南老闆娘嗆「去檢舉啊」

不戴口罩夾配菜！台南老闆娘嗆「去檢舉啊」

北市232所中小學規劃遠距教學演練　柯文哲：透過學校改變國家

北市232所中小學規劃遠距教學演練　柯文哲：透過學校改變國家

恩主公醫院沒稀釋BNT原液　接種人數少6倍、百位民眾沒打到

恩主公醫院沒稀釋BNT原液　接種人數少6倍、百位民眾沒打到

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗英國

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

大根、陳零九爆「為百萬糾紛撕破臉」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面