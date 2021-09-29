隔壁大樓車道口擺三角錐　阿北不爽「舉牌擋車打警」秒遭抱頭摔

記者邱中岳／台北報導

北市大同區民生西路1棟大樓車道口，在26日晚上6時許，有1名男子舉牌擋住汽車出入，警方到場勸離不聽，還動手推擠警方，最後警方將人壓制帶回警所保護管束，警方事後將王依妨害自由、妨害公務、妨害名譽等罪送辦。

警方調查，64歲的王姓男子是軍人退休，與妻子住在民生西路一處大樓，26日晚上6時許，他舉著寫有「豬」的牌子，擋住隔壁大樓的車道口，造成該大樓34歲王姓住戶要停車時受阻，住戶隨即報警。

警方到場後，王男堅持要舉牌站在車道口抗議，警方試圖勸離，王男卻動手推打警員，最後警員用一招抱頭摔制服王男，3警員合力將王帶回派出所保護管束。

▲王姓男子26日擋車舉牌抗議，還動手推勸阻的警方，最後遭壓制帶回派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方夜間停止偵訊，讓王男在拘留所待一晚，隔天早上準備進行偵訊時，王男妻子聞訊到場，非但力挺丈夫，還直指現場警員，「怎麼關了一晚還在這裡」，甚至嗆聲「辦案效率真差」。

據悉，王姓男子並非第一次與住戶發生糾紛，當初與檔車的大樓管理員發生糾紛，因不滿大樓施工時在車道口放三角錐，王還表示這樣占用騎樓要大樓收起來，最後管理員將三角錐收至車道口，王還是不滿。

▲王姓男子與住戶發生多起糾紛，26日擋車舉牌抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後管理員與王男發生爭執，管理員說了一句「莫名其妙」，最後卻挨告妨害名譽，王姓男子與附近住戶發生不少糾紛，1個多月來和鄰居發生多次爭執、訴訟，甚至還有潑漆以及破壞大樓設施等行為。

王姓男子離譜行徑不只如此，曾經前往派出所表達有民眾占用騎樓，發現正在派出所連線的媒體，竟然直接跑到後面作勢舉牌，遭阻止後還向記者嗆聲，還作勢要出拳打人，最後被警方請進派出所。

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