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運將走不出喪母之痛包公廟外自焚　妻崩潰：說要吃宵夜怎變焦屍

記者邱中岳／台北報導

北市敦煌路一處空地，有民眾在29日凌晨時分，發現對面有火燒車，緊急報警處理，警消獲報到場發現有人自焚，警方還在一旁發現裝汽油的寶特瓶，妻子到場後難過表示，之前丈夫替姑姑處理後事，北上後想到之前母親也過世，所以心情相當鬱悶。

▲▼男子自焚警消到場將火勢撲滅，在現場發現裝汽油的保特瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子自焚警消到場將火勢撲滅，在現場發現裝汽油的保特瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，56歲的周姓男子，平時開計程車為業，育有2名就讀高中的龍鳳胎兒女，29日凌晨1時許，向52歲的蔡姓妻子表示肚子餓，隨即騎乘機車外出吃宵夜，但卻遲遲沒有返家，事後蔡妻接獲警方通知，才知道丈夫疑似自焚身亡。

▲▼北市大同區發生男子自焚事件，警方拉封鎖線調查案情。（圖／記者游宗樺攝）

▲運將因不堪母親、姑姑接連過世，疑似心情不佳在凌晨說要吃消夜，被發現竟成焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

蔡妻趕往派出所後，難過的向警方表示，之前丈夫母親才過世，隨即姑姑又過世，在南部替姑姑處理完後事，26日北上之後恐因受不了親人接連過世的打擊，所以連日來心情抑鬱寡歡，疑似因此才想不開選擇走上絕路。

據悉，當時在案發對面的民眾，於29日凌晨5時許，發現對面的空地冒出火光，原本以為是火燒車隨即報警，警消獲報後撲滅火勢，赫然發現是1名趴在地上的男子，而案發現場就在離大同區包公廟約30公尺處。

警方在現場找到周姓男子的機車，隨即確認身分後聯繫家屬，並在現場也發現寶特空瓶、咖啡杯等，且空瓶內有濃郁的汽油味，所以周用寶特瓶買汽油後想不開自焚輕生，警方也正調閱監視器釐清男子生前動向。

北市「包公廟30m外」驚見男子自焚　全身著火慘死

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