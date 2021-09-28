快訊／捷運萬大樹林線　1工人慘遭「鑽地機夾頭」搶命3hrs不治

記者邱中岳／台北報導

北市捷運工程在28日下午4時許傳出工安意外，萬華區萬大路正在施工的捷運萬大樹林線工地，當時正在進行隧道工程時，1名工人遭鑽地機夾傷頭部，當場沒有呼吸心跳，警消到場緊急搶救，但送醫3小時後仍宣告不治。

據了解，28日下午4時許，萬華區萬大路正在實施捷運萬大樹林線工程，當時正在進行潛盾隧道工程，1名67歲的王姓工人，不慎遭鑽地機夾傷頭部，頭部重創被救起時已經沒有呼吸心跳。

▲捷運萬大樹林線於萬大路施工時，1名工人不慎遭鑽地機夾傷頭部，警消緊急搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後到場，緊急將該名工人送往醫院搶救，但是經過搶救後仍宣告不治，目前市府捷運工程局也緊急到場協助，工地的黃姓負責人也到場了解狀況。

據現場工人表示，當時雖然在同一個空間進行施工，但被受傷的王姓工人在工地上方，且僅有他一人，所以一抬頭才發現王頭部被機器夾住，所以緊急報請警消送醫搶救。

▲捷運萬大樹林線於萬大路施工時，1名工人不慎遭鑽地機夾傷頭部。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，當時施作的潛盾工程，別名又稱鑽挖式隧道，是一種隧道的建造方式，常見於軟土層或含水量高的地層，利用隧道挖掘機施作，據聞曾用於修建英法海峽。

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