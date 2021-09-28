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颱風「巨大環流＋台灣地形」引1潛在危機！今日降雨熱區出爐

▲▼今日天氣炎熱穩定，降雨區域少。（圖／氣象局）

▲蒲公英位於台灣東方海面，環流為台帶來長浪現象。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣穩定炎熱，中央氣象局表示，中度颱風蒲公英雖未對台灣有直接影響，但今日起至周五都會為沿海地區帶來長浪，到海邊遊玩、從事海上作業須小心。周五開始水氣增多，基隆北海岸、東半部將有短暫降雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，未來一周沒有顯著的天氣系統影響，因此台灣附近風小，不過受到颱風蒲公英影響，沿海地區有長浪。蒲公英目前位於鵝鑾鼻東方1600公里海上，往日本東南方移動。

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蒲公英北上過程中為馬祖、基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海帶來長浪，今日東南部、北部、南部海面已觀測到1.5到2米浪高，周二到周五上述地區長浪現象會越來越顯著，東南部可能還會有3到5米浪高。

氣象局持續發布長浪即時訊息，並指出，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，目前臺東(臺東、蘭嶼)及屏東(鵝鑾鼻)已觀測到1.5至2.5米的浪高，請注意。

▲▼今日天氣炎熱穩定，降雨區域少。（圖／氣象局）

▲今日天氣炎熱穩定，降雨區域少。（圖／氣象局）

今日多數地區天氣穩定炎熱，基隆北海岸、大台北地區雲多時偶爾飄雨，東半部、恆春半島可見陽光，雲量增加時有雨。台北到屏東則是晴時多雲，中午過後山區、嘉義以南靠近山區的平地有陣雨，不過今日午後雷雨範圍小、雨量也少。

今日東半部高溫約31到32度，西半部34度，類似天氣型態將持續到周四。周五起水氣增加，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，其他各地雲量稍多、可見陽光，中午過後則有午後雷陣雨。

氣象專家彭啟明表示，颱風雖然沒來，也距離有一千六百公里，但一個巨大的系統也帶來相當的長浪，有時遇到台灣沿海複雜的地形，也會有些很猛烈的浪，這和風浪不大相通，而是一種海水的波動，當和風浪結合在一起，造成的景象很壯觀，有時候也會對沿海的活動造成困擾，甚至有遺憾的事件發生。

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