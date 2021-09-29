飲料店發1000包愛心米　阿婆變裝多領！驚人對比照曝光

記者陳俊宏／綜合報導

高雄鳳山一間飲料店供奉的神明生日，因此免費發愛心白米，一人限領兩包。沒想到不少人為了多領白米，使出各種花招，有人變裝，也有人拿鄰居證件想代領被拒絕，幾分鐘後又稱鄰居「住院了」。老闆表示，有跟對方說「這樣神明會處罰喔，她也不理我。」

老闆號召親朋好友認領1000包白米，主要發放給當地兩個里、共200戶居民，結果不夠發，又再加碼92包還是不夠，主要就是有人拿了又拿。

▼阿婆變裝一共領了4包米。（圖／東森新聞）

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《東森新聞》直擊，每個人要拿號碼牌才能領米，一人限領兩包，不過有人重複拿號碼牌。業者詢問，「妳怎麼有兩張」？對方回，「一個阿婆寄的啦，她說中午太熱了。」

還有一名領過白米的阿嬤，立刻被投訴說她變裝領米，因幾分鐘前，她頭戴帽子、防曬口罩、穿襯衫，全身包緊緊；不到10分鐘，她防曬裝備通通卸下，只穿背心，彷彿換了一個人，一共領了4包米。

▲▼店家發愛心米，吸引民眾排隊領取。（圖／東森新聞）



還有一位大姐拿著高齡97歲鄰居的證件，說要幫忙代領。業者當下回應，會親自幫忙送到府。沒想到幾分鐘之後，這位大姐卻說「鄰居住院了、（白米）給我就好了。」甚至有一段老夫妻，男方領了兩包，女方領了一次，回過頭再排隊，機車踏板堆得像小山，離去前再領第三次，兩人一共領了8包。

業者受訪表示，有跟多領的阿嬤說「這樣神明會處罰喔，她也不理我。」儘管飲料店出發點是做善事，不過還是希望民眾不要濫用愛心，能夠把這份心意分享給更多需要的人。