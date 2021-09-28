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社會 社會焦點 保障人權

獨／防高雄愛河變地下黃泉！1周4溺斃　「巡邏天網」阻死神　

▲▼愛河一周內傳出3起溺水意外。（圖／記者洪靖宜攝）

▲愛河一周內傳出4起溺水意外。（圖／記者洪靖宜攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近期愛河溺水案件頻傳，讓高層非常關心，也造成社會關注的焦點，所以現在愛河沿線的警分局都接獲了指示，必須要加強巡邏，就怕同樣的事情再發生，也讓基層員警私下說「愛河要加蓋了」。

高雄市愛河在27日發生2起溺斃案件，一件是發生在高雄市中正橋之下，一名單車男在上午傳出溺水，接近下午一點多尋獲後送醫不治，不過就在搜尋單車男時，同時間在中都橋下又發現一具浮屍，一天之內傳出2起溺斃案件。另外24日下午一點多，就在三民區河東路靠近連鎖大賣場的愛河，民眾發現有人溺水，同樣救起後送醫也不治，而在前一天不到24小時之前，高雄市苓雅區的五福橋邊也是傳出有一具浮屍案件，身份確認是一名89歲莊姓老婦人。

▲▼愛河一周內傳出3起溺水意外。（圖／記者洪靖宜攝）

▲愛河一周內傳出4起溺水意外。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市一週不到就有4起的溺斃案件，觸動了高層的關心，所以就怕再有類似的情況發生，就在27日的晚間，愛河沿線的警分局，分別是新興、苓雅、鼓山、左營、三民一以及鹽埕等六個分局都接獲「通知」，希望轄下的派出所能夠加強巡邏作為，也就是預防作為。

實際詢問幾個分局的要怎麼因應，他們說就是加強轄區愛河週邊的機車巡邏以及徒步巡邏工作，只要看到疑似單獨行動、心情不佳的民眾，就會上前關心詢問，這樣的舉動也讓員警私下說「愛河要加蓋了」，雖然基層也都肯定立意良好，只是愛河流域廣且長，能否避免溺斃情況再發生，大家都是微笑以對，簡單說：「盡量做吧！就當是做功德」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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