拿13 Pro Max！29K會計妹「超爽生活」驚呆他：無男友也非富二代

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

「月薪3萬多天天吃喝玩樂？」一名網友最近看到周遭實例後，不禁有感而發，許多人明明收入不高，卻整天吃喝玩樂。話題引爆共鳴，不少人直言，「月光族，就這麼簡單」、「就及時行樂主義啊」。

網友在PTT發文感嘆，「最近看到一些朋友，都是年輕人，有男有女，整天FB不然就是IG，都po一些吃喝玩樂的照片，可是我記得他們月薪也就3萬多塊，而且名下也沒有任何房子、車子，卻常常到一些高級飯店的自助餐或下午茶，還常常出去玩，不太好意思問他們，怎麼辦到的？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一席話讓鄉民相當有感，回文表示「我老婆有個朋友，在當免洗會計，薪水2萬9000元，整天吃喝玩樂就算了，還微整形，買Gucci、CHANEL、iPhone 13 Pro Max，不是買假貨的話，很懷疑是不是有在兼，因為她無男友，家裡也不是有錢人家。」

對此，網友們紛紛回應，「認識這種的，沒在賣，是卡債欠一堆」、「人家比你會偷時間炒股票」、「很多網紅都這樣啊，感覺應該是有其他管道賺」、「管很寬」、「住家裡吃家裡，不用房租、不存款，3萬很夠吧」、「完全的月光族做得到阿，我就是這樣XD」。