跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

▲iPhone 13 Pro Max。（圖／記者陳俐穎攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果iPhone 13系列上周五開賣，一名網友就跟風搶第一波，怎料熱騰騰iPhone 13 Pro Max到貨後，他卻後悔了，學到一課的他更直言，「下次應該不會衝首波。」

網友在臉書社團「iPhone 蘋果用戶交流區|瘋先生」提到，原本新機都會觀望一陣子才買，這次想說跟風預購第一波，結果到貨後才發現太早買了，「配件是9月中買的，可能要10月中才到，不知道要直接裸機出門，還是在家放著爛。」

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看到不少人各種新機配備都到位，原PO不由得羨慕，同時有感而發表示「下次應該不會衝首波。」對此，裸機派網友直呼，「從iPhone5用到iPhone11都裸機，不知道省了多少」、「沒有要賣的話，裸機其實沒差」。

許多苦主看完則心有戚戚焉，表示「跟版主一樣，目前貼imos保貼、鏡頭貼加包膜裸機中，等待10月中殼到」、「裸機等殼中+1」、「上廁所拿裸機，都變的不順了，擔心還沒裝殻就刮傷」；另外，也有網友笑回，「我的包膜加保貼1000元有找，鏡頭貼去光華買99元的，自己貼」、「我的手機跟保護殼都到了」、「去連鎖店就可以解決全機包膜+鏡頭貼+保護殼」。

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