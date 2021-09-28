　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

▲iPhone 13 Pro Max實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 13 Pro Max。（圖／記者陳俐穎攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果iPhone 13系列上周五開賣，一名網友就跟風搶第一波，怎料熱騰騰iPhone 13 Pro Max到貨後，他卻後悔了，學到一課的他更直言，「下次應該不會衝首波。」

網友在臉書社團「iPhone 蘋果用戶交流區|瘋先生」提到，原本新機都會觀望一陣子才買，這次想說跟風預購第一波，結果到貨後才發現太早買了，「配件是9月中買的，可能要10月中才到，不知道要直接裸機出門，還是在家放著爛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到不少人各種新機配備都到位，原PO不由得羨慕，同時有感而發表示「下次應該不會衝首波。」對此，裸機派網友直呼，「從iPhone5用到iPhone11都裸機，不知道省了多少」、「沒有要賣的話，裸機其實沒差」。

許多苦主看完則心有戚戚焉，表示「跟版主一樣，目前貼imos保貼、鏡頭貼加包膜裸機中，等待10月中殼到」、「裸機等殼中+1」、「上廁所拿裸機，都變的不順了，擔心還沒裝殻就刮傷」；另外，也有網友笑回，「我的包膜加保貼1000元有找，鏡頭貼去光華買99元的，自己貼」、「我的手機跟保護殼都到了」、「去連鎖店就可以解決全機包膜+鏡頭貼+保護殼」。

►小資女換iPhone13到底值不值得？3C達人狂推「直上Pro」

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
快訊／日本宣布「全面解除」緊急事態！　東京終於解禁
跟風買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了
黑絲妹等紅燈停在平交道上！　路人嚇壞：快離開
寶可夢LINE貼圖免費下載！　皮卡丘等16隻都有
快訊／ARASHI櫻井翔、相葉雅紀雙雙宣布結婚
高雄22歲女自轟2槍亡　留遺書與女友訣別：不能娶妳了
中正區50多歲男確診！　曾出入「萬華一些場所」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

高雄近4萬名學生已打BNT　240人暈針、3697人請防疫假

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包　她1次6劑副作用曝

郵局五倍券「10／4起預約」　30分限5人領券！沒約得等11月才能領

金門縣府將跨海參加旅展　搶攻秋冬旅遊商機

BNT供貨延遲！高雄45校學生受影響　人數約北市2倍

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

國1彰化－員林施工中！無法開放路肩塞爆　高公局曝「替代道路」

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

高雄近4萬名學生已打BNT　240人暈針、3697人請防疫假

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包　她1次6劑副作用曝

郵局五倍券「10／4起預約」　30分限5人領券！沒約得等11月才能領

金門縣府將跨海參加旅展　搶攻秋冬旅遊商機

BNT供貨延遲！高雄45校學生受影響　人數約北市2倍

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

國1彰化－員林施工中！無法開放路肩塞爆　高公局曝「替代道路」

「朱立倫控制不了藍委！」　民進黨：戰鬥藍變「亂鬥藍」

SOGO忠孝館破億改裝新開幕　全台獨家Hermes Beauty進駐一樓戰區

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

嫩妻預產期倒數　周孝安工作停擺曝焦慮

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

黃偉哲打造優質投資環境有成　3年招商1.3兆帶來3萬就業機會

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

快訊／日本9／30「全面解除」緊急事態宣言！東京時隔2個半月終解禁

隔壁「愛情動作片」激烈搥牆　女星葉欣眉：聽久免疫了

中信盃黑豹旗／五專首參戰！全國192隊參賽　10／3線上抽籤

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

生活熱門新聞

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

719前沒勾AZ 　他「一劑都沒有」！網曝1招有救

快訊／雙北無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

一人打完整瓶BNT！25民眾打了150人份

機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

用信封袋管錢！NanaQ「節儉狠招」挨罵了

快訊／第十輪不打BNT！加開高端第二劑

接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了

快訊／今新增1本土、6境外　無人死亡

第十輪AZ第二劑雙十開打　8QA一次看

台灣「這東西」全球第2貴！　鄉民全炸鍋

北市4000劑AZ「免預約」開打！指揮中心幫解釋原因

「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！費用出爐

更多熱門

相關新聞

買iPhone 13不用急！「5型號」開賣4天價格就下殺

買iPhone 13不用急！「5型號」開賣4天價格就下殺

蘋果iPhone向來在手機市場中相對保值，少有在初期推出後價格就下降的情形。不過這次iPhone 13系列部分機型，罕見在開賣僅4天內價格就下跌，且最高跌幅達到3%。

A15晶片實測無感　彭博揭iPhone 13最大特色

A15晶片實測無感　彭博揭iPhone 13最大特色

iPhone 13螢幕摔壞「只能給蘋果修」！　第三方維修Face ID恐失效

iPhone 13螢幕摔壞「只能給蘋果修」！　第三方維修Face ID恐失效

iPhone 13 Pro Max電量「創歷史紀錄」！

iPhone 13 Pro Max電量「創歷史紀錄」！

免排隊也能買！　開賣才4天「iPhone 13已降價3％」

免排隊也能買！　開賣才4天「iPhone 13已降價3％」

關鍵字：

iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 裸機保護殼蘋果手機

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

他等iPhone 13撐10年合體4s　萬人驚呆

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面