高雄券QA圖解一次看！陳其邁：做生意不怕客人來　預算機動調整

▲高雄市長陳其邁今日赴市議會拜會各黨團。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案，不過，就有民眾擔心會搶不到，也有民眾質疑數位綁定怎麼有限額？高雄市長陳其邁今（29）日受訪強調，開門做生意振興經濟，不怕客人來，會視實際狀況再來調整預算規模。

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▲▼高雄市長陳其邁今日赴市議會拜會各黨團。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會今日舉辦第三屆第六次定期大會開幕，陳其邁一早就走訪各黨團、副議長室、議長室拜會，他表示，今天是新會期開議，在後疫情時期，有很多包含經濟發展、招商、促進產業發展等相關預算，都編列在這次預算中，希望這些振興經濟政策跟措施能獲得議會支持，大家一起拚經濟。

陳其邁說，感謝議會對高雄券，預算、活動上都給予支持，盼藉由短期刺激經濟方案，讓受創的餐飲、百貨、旅宿、商圈、夜市等等都能獲得即時雨。

▲高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

不過，在公布紙本高雄券方案後，許多民眾產生混淆，擔心搶不到，也有人質疑為何數位高雄券有限額？陳其邁強調，開門做生意振興經濟，不怕客人來，也不怕民眾在高雄花費，會視實際狀況再來調整預算規模。

陳其邁說，在疫後復興經濟，必須用比較大的擴張型財政政策，或者公共投資等，重申刺激消費會全面到位，幫助高雄疫後經濟能快速復原。

「高雄券」常問Q&A：

Q：紙本券怎麼換印有戴資穎的「高雄券」？



A：可以直接到發放高雄市夥伴業者，目前在餐飲預計超過兩萬家、旅宿約250家、高雄市11家百貨業者，使用紙本振興券消費、直接領取高雄券！隨開隨用。



使用紙本振興券消費：

餐飲消費滿500送高雄券100

旅宿消費滿1000送高雄券200

百貨消費滿5000送高雄券1000

▲▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

▲日月抽活動規則。（圖／高雄市政府）

Ｑ：我想參加「日月抽」抽Tesla、PS5等等豪禮！只有用紙本振興券才可以嗎？

Ａ：在高雄消費即可登錄抽獎。

現金單筆消費滿500並取得發票登錄；用數位及紙本振興券、高雄券、商圈夜市券，消費門檻更低，中獎機率多更多，早花、早賺，10/10開始抽！





Ｑ：聽說高雄券有限量，要用搶的抽的？

Ａ：使用「紙本振興券」免搶免抽！有符合消費門檻即可唷，請放心。



數位綁定各家銀行或電子支付各有條件，但無餐飲、百貨、旅宿消費門檻，只要消費在高雄滿5000即可喔。

▲▼高雄46處指定商圈、夜市，使用200元紙本振興五倍券，現場可兌換400元商圈夜市券。（圖／高雄市政府提供）





Ｑ：還可以怎麼讓「五倍變Ｎ倍」？

Ａ：結合業者加碼，推出更狂優惠！



商圈夜市振興部分，推出超狂「200換400」方案，於本市指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，即可兌換400元商圈夜市券，加倍換、加倍賺。在具有實體販售通路的店家，且公司、商業或稅籍登記於高雄市，消費滿5000元即符合兌換資格。

▼高雄券使用攻略。（圖／高雄市政府提供）