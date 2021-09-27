黨主席之爭張亞中「高雄吸票機」被拱參選市長　陳其邁說話了

▲孫文學校總校長張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席選舉落幕，孫文學校總校長張亞中在選舉最後關頭緊咬前主席朱立倫，雖然最後仍敗選，但在高雄市得票數只輸給朱立倫3.22％，被拱參選2022高雄市長。對此，高雄市長陳其邁今（27）日被問及後回應「不評論」。

張亞中在這次國民黨主席選舉雖然未能當選，但在各地囊括3成以上選票。有藍營人士分析，以張亞中的得票率，有望續攻6都地方縣市首長，有機會成為一名活棋。其中，在高雄市部分，朱立倫得9992票，得票率41.7%；張亞中得9221票，得票率38.48%，得票率只輸給朱立倫3.22％。

▲高雄市長陳其邁。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

陳其邁今視察美濃運動中心基地，被問及外界拱張亞中來參選2022高雄市長，他僅簡單回應，「沒有評論，謝謝。」至於針對這次視察行程，他表示，美濃是位於東九區的核心，對於運動設施的需求非常高，大概準備投入1億預算來改善整個環境與設施，希望能夠提供給美濃鄉親一個最好的運動地點。

在13個運動中心中，特別選中美濃國中的活動中心，再加上東門國小其他周遭的設施，包括未來有籃球場、羽球場、網球場還有游泳池等等。

另外加上瑜伽教室和體適能中心，希望能夠提供一個一年365天，不管是颳風、下雨都能運動的一個最好地方。