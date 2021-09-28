「高雄券4大使用QA、攻略」出爐　夜市超狂200換400吃到撐

▲高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（28）日正式公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案，高雄市長陳其邁也在臉書整理出大家常問的4大Q&A強調，「紙本振興券」免搶免抽，有符合消費門檻即可兌換，目前預計在超過兩萬家餐飲、約250家旅宿、11家百貨業者能直接領取高雄券；46處指定商圈夜市，更推出超狂「200換400」方案。

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▲▼陳其邁正式公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案。（圖／記者吳世龍攝）

「高雄券」常問Q&A：

Q：紙本券怎麼換印有戴資穎的「高雄券」？



A：可以直接到發放高雄市夥伴業者，目前在餐飲預計超過兩萬家、旅宿約250家、高雄市11家百貨業者，使用紙本振興券消費、直接領取高雄券！隨開隨用。



使用紙本振興券消費：

餐飲消費滿500送高雄券100

旅宿消費滿1000送高雄券200

百貨消費滿5000送高雄券1000

▲▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

▲日月抽活動規則。（圖／高雄市政府）

Ｑ：我想參加「日月抽」抽Tesla、PS5等等豪禮！只有用紙本振興券才可以嗎？

Ａ：在高雄消費即可登錄抽獎。

現金單筆消費滿500並取得發票登錄；用數位及紙本振興券、高雄券、商圈夜市券，消費門檻更低，中獎機率多更多，早花、早賺，10/10開始抽！





Ｑ：聽說高雄券有限量，要用搶的抽的？

Ａ：使用「紙本振興券」免搶免抽！有符合消費門檻即可唷，請放心。



數位綁定各家銀行或電子支付各有條件，但無餐飲、百貨、旅宿消費門檻，只要消費在高雄滿5000即可喔。

▲▼高雄46處指定商圈、夜市，使用200元紙本振興五倍券，現場可兌換400元商圈夜市券。（圖／高雄市政府提供）





Ｑ：還可以怎麼讓「五倍變Ｎ倍」？

Ａ：結合業者加碼，推出更狂優惠！



商圈夜市振興部分，推出超狂「200換400」方案，於本市指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，即可兌換400元商圈夜市券，加倍換、加倍賺。在具有實體販售通路的店家，且公司、商業或稅籍登記於高雄市，消費滿5000元即符合兌換資格。

▲高雄券面額50元，代言人為世界球后戴資穎。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，受到疫情影響，6、7月高雄餐飲、旅宿業衝擊達到18%-20%左右，所以當時除了把防疫工作落實，也開啟了高雄好家載，希望團結一起，幫忙受損的小黃、餐飲產業。如今，也希望總共5億的高雄券，可以幫助疫後經濟的振興，幫助受到影響的百工百業、市民朋友，走出疫後的經濟、復興的康莊大道。

▼高雄券使用攻略。（圖／高雄市政府提供）

▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）