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女友陪28歲男未婚結紮！蛋蛋挨3針「電燒切斷」　手術室飄滿燒焦味

▲▼下體、生殖器、GG、打手槍、蛋蛋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲28歲就決定不生小孩，直接電燒結紮。非當事人。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者黃可昀／綜合報導

越來越多現代人崇尚不生小孩，甚至有人毅然決然婚前就去結紮！一名28歲男子表示，和交往4年的女友有不生小孩的共識，這個月24日特地北上進行結紮手術，手術過程打了3次麻藥，「輸精管剪斷時有蛋蛋被『拍』到的感覺 ，電燒輸精管時有燒焦味，無任何感覺」，而且這次手術還是女友陪同北上進行。

原PO在Dcard表示，他和女友交往4年過程中，有經歷過幾次月經遲來，每次兩人都要擔心是否意外中獎，由於自認收入不足以養小孩，對養育孩子也沒有熱情，「看過了父母收入不高拉拔我長大的辛苦，不想再階級複製，所以萌生了結紮念頭」，與女友討論過後就開始進行結紮計畫。

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原PO首先在台中找了好幾間評價高的診所，無奈醫師一聽到他未婚馬上打退堂鼓，沒有醫師願意替未婚的男性結紮，擔心他將來會後悔，直到今年8月終於被他找到一間願意手術的診所，他隨即來台北諮詢並預約了9月24日手術。

▲▼扁條線手術後出現外國口音綜合症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說結紮像蛋蛋被拍打到。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

手術當天，原PO換好衣服進入手術室後，護理師首先幫他蓋上大量被子，只露出下體部分，「打麻藥部分只有感覺打針的『刺』 沒有注射的Fu」，左睪丸、右睪丸、睪丸表皮共要注射3針，接著剪斷輸精管，隨後用「電燒」的方式燒一下切口，當下手術室瀰漫一股燒焦味，後續進行縫合即完成結紮

原PO形容結紮過程沒有什麼痛感，頂多有拉扯的感覺，「我覺得剪斷輸精管時蛋蛋有點像被手拍到 ，不是踢的感覺」，但麻醉退得很快，後來在批價領藥時就感覺到左睪丸「從無感到慢慢地像被隻手握緊，握到痛到下腹部，我想可能就是女生的月經痛吧？」回家乖乖吃完醫師開的3天止痛加消炎藥就沒事，「也謝謝女友北上陪我做手術」。

網友大讚，「你好勇敢，你女友有這樣的男友真幸福」、「雙方都不要小孩的話，結紮確實還不錯啊，但我記得有個手術是打個結？之後想生育還可以反悔」、「你講過程的時候我下面一陣寒意」、「不覺得男生吃虧欸，現在不想要小孩的女生很多，原po這種讓女方完全無生育壓力的，超級讚好嗎」、「為什麼大家都說會後悔，男方自己也是不想生，又不是單純只有女方怕懷孕。」

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