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樹林興仁夜市爆租金糾紛！開發商「吊貨櫃」堵住入口：還我3千萬

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區「興仁夜市」數年前剛創立時，周遭交通大打結，人潮擠到水洩不通，後來因交通位置不便，以及攤位同質性太高等因素逐漸沒落…如今該區的土地開發商跳出來爆料，稱經營夜市的「興仁公司」承租土地卻沒付錢，積欠3千萬的租金，興仁公司負責人解釋，租金已支付還有明細！雙方各說各話。

▲▼興仁夜市。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲寶通商業有限公司（以下簡稱：寶通）的簡姓負責人表示，興仁公司積欠3千多萬的租金未支付。（圖／記者陳雕文翻攝）

「用地付租金是天經地義！」寶通商業有限公司（以下簡稱：寶通）的簡姓負責人表示，興仁夜市占地1萬多坪，由寶通公司負責開發並向地主承租的土地約8千多坪，後來轉租給興仁公司，再由興仁公司跟攤商收取租金。

簡男表示，照理說寶通每個月可收取162萬元的租金，但興仁公司從2015年7月開始，以資金吃緊為由請求寬限支付，直到去年12月底都只繳了部分租金，還有1583萬餘元沒有支付，甚至從今年開始就完全不給錢了！總而言之，興仁公司前前後後欠寶通約3千多萬元的租金。

▲▼興仁夜市。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲興仁夜市爆出租金糾紛。（圖／記者陳雕文翻攝）

簡男表示，實在難以承受代墊租金的壓力，這些年下來多次跟興仁公司要錢，但都沒有結果，因此在今天（28日）找大貨車擺放貨櫃阻擋攤商進入，藉此要求興仁公司重視、面對租金的問題。

興仁公司楊姓負責人解釋，一直都有支付租金給寶通，手上還有對方簽收租金的資料以及明細！不知道寶通公司為何沒把租金交給地主，楊男還說，目前都已進入法律程序，雙方正在民事訴訟！且未來會想直接把租金交付給地主，避免中間轉一手，又出現類似的爭議狀況。

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