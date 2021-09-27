司法新制快來了　台東縣府抽選800位備選國民法官

▲台東縣府抽選800位備選國民法官初選名冊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應國民法官制度即將於2年後正式上路，台東縣政府民政處別於27日上午辦理第一階段公開抽選作業，從17萬1703名符合資格的縣民中，透過電腦程式隨機抽選出800名備選國民法官，將造冊送交台東地院，縣府指出，未來凡年滿23歲完成義務教育的國民，都有可能與法官一起坐上審判席，共同決定有罪、無罪，以及刑責，幫助司法審判更全面。

台東縣備選國民法官初選名冊的公開抽選程序，27日上午10時30分在縣府人事處2樓會議室進行，由民政處鍾青柏處長擔任主席，在宣讀相關流程事項後，依「備選國民法官初選名冊製作及管理辦法」，公開抽選訊息，並邀請台東地方法院庭長蔡立群、台地方檢察署主任檢察官謝長夏共同見證，經當場操作電腦程式選出備選國民法官。

台東縣長饒慶鈴表示，抽選程序是依「國民法官法」第12條之規定「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」由民政處戶政科同仁使用內政部戶政司研發製作之電腦程式，隨機抽選出800人，以製作「備選國民法官初選名冊」送交台東地院，作為明年度抽選「候選國民法官」使用。

民政處長鍾青柏說明，台東縣16鄉鎮市為抽選範圍，合計設籍人口數21萬3956人，其中具備擔任國民法官積極資格者的人口數計17萬1703人；落實國民法官制度可讓司法專業與外界對話，彼此交流與反思，促進國民與法院間的相互理解，並國民多元的視野與經驗納入審判中，開創司法多元對話的新紀元。