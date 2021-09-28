陸綜捧「4300萬」邀上節目...粉絲敲碗　14歲全紅嬋回應了

▲全紅嬋奪下東奧金牌刷新紀錄。（合成圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

大陸年僅14歲的跳水天才全紅嬋，因為在本屆東京奧運驚天一跳，跳出了完美的金牌佳績後，名氣瞬間暴增，最近甚至傳出，有娛樂節目邀約全紅嬋上節目，還開出高達1000萬人民幣（折合台幣約4300萬）的天價，不過近日她做出了決定，明確表態拒絕任何節目邀約。

綜合陸媒報導，浙江衛視娛樂節目《王牌對王牌》，本來計劃邀請本屆奧運冠軍來參加新節目。節目導演吳彤先前曾表示，節目製作方曾聽說全紅嬋和張家齊最喜歡的綜藝節目就是《王牌對王牌》，很希望邀請她們來上節目。

對於有節目單位開出天價的酬勞邀約，有些粉絲希望全紅嬋能上節目，一方面賺取更多的錢，另一方面是粉絲們也能藉此看到全紅嬋，在私下日常生活中的模樣。

但也有網友認為，娛樂圈應該離運動員遠一點；且全紅嬋的年齡只有14歲，這個年齡還不適合上綜藝節目，如果大幅度曝光，當心會讓剛發光的小將，後續無心訓練原本擅長的體育專業。

後來在本月25日，全紅嬋明確做出決定，表示拒絕任何節目的邀約。

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