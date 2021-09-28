　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本宣布打了「這3款疫苗」　入境隔離可以少4天

日本。（示意圖／Pixabay）

▲日本10月1日起放寬入境人士隔離時間，完整接種疫苗者隔離期從14天降為10天。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續，施打疫苗成為降低染疫機率的最佳解答，各國也都開始逐步提高疫苗接種率；對此，日本昨（27日）就宣布，雖然目前規定返國者以及入境者須進行居家隔離，不過若是有施打完疫苗，隔離期可從14天縮短至10天。

據《共同社》報導，日本官房長官加藤勝信昨天在記者會上宣布，原本回國者以及入境日本者，必須接受14天的居家隔離，但為了推動停滯不前的社會經濟活動，當局決定，從10月1日起，若有接種完疫苗，隔離期就可縮短至10天，只要在第10天篩檢為陰性就可以出關。

另外，基於新冠疫苗施打率提升，以及確認有效的情況下，原先規定從變種病毒盛行國家抵日者，必須在指定設施接受3天隔離，但從10月1日起，如果有接種完疫苗，就可以直接免除。

至於放寬對象，包含打過美國輝瑞、莫德納和英國阿斯特捷利康（AZ）等疫苗之入境者，且須持有接種證明。

海外的接種證明，只要是日本認可的國家或地區都有效。

延伸閱讀
又爆分手？小16歲男友留下一句「再見」　蕭亞軒親曝感情動態：留給神決定
雙北凌晨大停電！　士林、三蘆漆黑一片…台電急搶修
19歲女上學前身體不適　母掀裙「看到嬰兒頭」嚇翻：突然就生了

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天
又有好貨到？綠委1圖+3字　網友嗨翻：莫德納來了
抓到！嘉義媽五倍券遭盜名綁定　竟是他搞的鬼
「金門女戰神」發威！　一擋十佔發言台畫面曝
小優跳進泳池驚發現「忘綁泳裝帶子」！被拍失誤瞬間兇爆
清秀女失聯25天流落街頭　「詭異對比照」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孟晚舟高調返國成北京宣傳手段　CNN：中美對抗的新時代將開始

北韓疑試射彈道飛彈！南韓急召國安會議：恐是金與正「試探」文在寅

辣妹求合照「趁機爽摸大肌肌」　迪士尼樂園演員1秒變臉趕人

日本10月放寬邊境防疫「入境隔離少4天」　前提是打這3款疫苗

日本宣布打了「這3款疫苗」　入境隔離可以少4天

4年來最多！本屆聯大13友邦發聲挺台　「不該被聯合國體系排除」

美R＆B天王勞凱利9項罪名成立！　強迫女性、未成年性交超過20年

加拿大礦場39名礦工受困！　巴西業者曝地底現況

北韓傳試射彈道飛彈　駐聯合國大使：平壤有權自衛、測試武器

手機被沒收大暴走　17歲少年近距離朝媽媽開槍爆頭

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

壯漢練腿重量MAX+彈力帶增難度　狂操4下秒斷「彈到蛋蛋」痛到失聲

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

孟晚舟高調返國成北京宣傳手段　CNN：中美對抗的新時代將開始

北韓疑試射彈道飛彈！南韓急召國安會議：恐是金與正「試探」文在寅

辣妹求合照「趁機爽摸大肌肌」　迪士尼樂園演員1秒變臉趕人

日本10月放寬邊境防疫「入境隔離少4天」　前提是打這3款疫苗

日本宣布打了「這3款疫苗」　入境隔離可以少4天

4年來最多！本屆聯大13友邦發聲挺台　「不該被聯合國體系排除」

美R＆B天王勞凱利9項罪名成立！　強迫女性、未成年性交超過20年

加拿大礦場39名礦工受困！　巴西業者曝地底現況

北韓傳試射彈道飛彈　駐聯合國大使：平壤有權自衛、測試武器

手機被沒收大暴走　17歲少年近距離朝媽媽開槍爆頭

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

國發會首加碼500元創生券　使用方式、適用店家出爐

孟晚舟高調返國成北京宣傳手段　CNN：中美對抗的新時代將開始

美女主播：新婚後崩潰想離婚？　「婆婆看到會很緊張」大爆相處貌

房東「換指紋鎖」一招趕走欠租房客　網曝：曾喝醉直接被關門外

一出手就送友269萬錶王PP！　吳淡如揭原因：說我偽善我也不在乎

拖車橫載貨櫃屋佔2車道　交通尖峰塞爆犯眾怒「路都給你走好了」

北韓疑試射彈道飛彈！南韓急召國安會議：恐是金與正「試探」文在寅

快訊／第2劑AZ登記明午截止、第十輪接種規劃　指揮中心14:00說明

辣妹求合照「趁機爽摸大肌肌」　迪士尼樂園演員1秒變臉趕人

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

手機被沒收　男開槍爆頭熟睡母

親戚打架成肉塊四散　恐怖片曝光

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

6歲女童「五官分裂」！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

世衛將重啟中國疫情起源調查

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

快訊／拜登捲袖接種BNT第3劑

IKEA悄下架鯊魚抱枕！　英粉崩潰秒發連署：救救鯊鯊

CNN讚台灣民主進步　成全球逆勢亮點

17歲男手機被沒收氣炸　近距離爆頭槍殺母

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

35年前朝「雷根總統」開槍　精神病患辛克利無條件釋放

梅克爾將卸任！養老金曝光

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

女同志約砲遇到男人　「姐姐」下面多一根

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

快訊／雙北無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

大根、陳零九爆「為百萬糾紛撕破臉」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

更多

最夯影音

更多
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面