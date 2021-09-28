台積電A15晶片實測無感　彭博揭iPhone 13「最有感升級」





▲葛爾曼實測iPhone 13 Pro Max，認為滑手機的順暢度讓他非常爽快。（圖／取自直播）

記者張靖榕／綜合外電報導

《彭博社》知名蘋果產品爆料記者葛爾曼（Mark Gurman）體驗iPhone 13 Pro Max，表示和iPhone 12 Pro Max相比並沒有太大的變化，但仍有幾點值得一提，包括iPhone手機螢幕刷新率首次高達120HZ的ProMotion；反而台積電的A15晶片在他的感受中，是被列為「可忽略的」。

「我認為說iPhone 13 Pro Max和前作相比只有3個值得注意的改變，是很公平的事」，葛爾曼指出3個讓他眼睛一亮的改變，第一點就是高達120HZ的螢幕刷新率。他說在主螢幕上移動、開啟APP和滑手機的感受「驚人地流暢」，相比之前的iPhone根本是天壤之別，這點讓他很納悶，蘋果早在4年半前就在iPad產品上實現了這項改變，安卓系的裝置也都在好幾年前就達成這點，為何遲到現在才出現在iPhone上。

▲iPhone 13 Pro系列鏡頭堪稱蘋果有史以來最大幅度升級。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

第二項讓葛爾曼感到最明顯的改變，就是相機系統的升級，新的鏡頭模組和軟體搭配的狀況大致，「人像模式」的攝影代表基本上用的就是更先進的濾鏡系統。

最後就是電池續航力，葛爾曼說雖然他測試iPhone 13 Pro Max的時間不算長，但耗電速度就像蘋果廣告所說的相當慢，續航力非常厲害；對他而言若可以一整天都不用充電，就是代表一個裝置能讓人很滿意的指標之一。

除了前述3種特色外，台積電製造的A15晶片、螢幕劉海縮減20％和螢幕變量，在葛爾曼的體驗感受中，都被認為是「可以忽略」的改變。

葛爾曼給考慮換新機的果粉建議，iPhone 13系列機款對任何iPhone 11或以前的用戶來說，肯定是可以買的，但對於iPhone 12系列用戶來說就沒有什麼必要，因為iPhone 12系列相較前作已經有了重大革新，除了改善設計外，也已經支援5G了。