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社會 社會焦點 保障人權

彰化路口事故釀41死！未依規定讓車居冠　「嗶嗶哥」現身宣導

▲交通安全月彰化嗶嗶哥宣導。（圖／記者唐詠絮攝）

▲交通安全月彰化交通隊今天開始宣導。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

據彰化縣警局統計，今年迄今發生路口交通事故共13,070件，共造成全縣41人死亡，未依規定讓車佔最多，縣警局交通隊今天配合交通部推動全國「交通安全月」「路口安全大執法」，由「嗶嗶哥」江敦霖站在路口提醒汽機車駕駛遵守路口路權規定。

▲交通安全月彰化嗶嗶哥宣導。（圖／記者唐詠絮攝）

據彰化縣警察局統計，110年縣內發生路口交通事故計13,070件，占全般交通事故發生近6成，造成41人死亡、11,564人受傷，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次之，而在路口因「車不停讓人」造成行人死傷案件也不少。

▲交通安全月彰化嗶嗶哥宣導。（圖／記者唐詠絮攝）

交通隊表示，自10月1日起「路口安全大執法」主要針對易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

局長吳坤旭強調，「交通安全月」最主要是希望導正用路人遵守路口路權，藉以營造「路口慢看停」、「行人停看聽」的安全觀念。

▲交通安全月彰化嗶嗶哥宣導。（圖／記者唐詠絮攝）

交通隊隊長林世明表示，透過取締路口安全重點違規，主要也是提醒用路人遵守路權規定，推動「路口慢看停」的安全觀念，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，車輛與行人都應該守法，以減少事故發生，共同維護道路交通安全。

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