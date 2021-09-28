餐點備註「請直接開門進來」　外送員見心酸1幕...嘆：無法忘記

▲外送員接到殘障人士的訂單。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

記者陳怡靜／綜合報導

外送員每天接觸到的客人百百種，一名女外送員透露，日前接到一筆殘障人士的訂單，一推開門後，看見一名60歲左右的婦人，虛弱地躺在床上，請她幫忙將食物倒入碗內，最後不斷地跟她道謝。外送員離開後，對那時的場景久久不能忘懷，「那個房間，暗暗小小的，重點是她一個人。」貼文一出，網友也大讚，「妳很善良，很棒」。

一名外送員在臉書社團「爆怨公社」分享，日前送餐到一名殘障人士家，上樓按了門鈴卻沒有聲音，看了備註欄才發現對方註明「請直接開門進來」，當下她有些緊張，一推開門，見到一名六旬婦人一個人住在雜亂的套房內，床旁擺著輔助椅，對方並未起身，只用虛弱的聲音說：「可以請妳幫我開燈嗎？」接著又請她幫忙將食物倒入碗內，老婦無奈地說，自己在處理餐點時，時常被燙到。

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外送員將一切都打點好後，老婦不斷不斷跟她道歉和道謝，深怕耽誤到她的時間。最後她關上門離開，卻不斷回想起剛剛的場景，心酸地說，「那個房間，暗暗小小的，重點是她一個人。」

▲該名外送員將事發經過PO網。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

接著她也想起，樓下警衛在她上樓前，談起老婦所說的內容，「很少看她兒子下來，老是丟著她？要外送員送上樓...」她便感嘆，「為什麼老是丟她一個人在那裡？如果自己不方便照顧，找個看護外勞不行嗎？」

貼文一出，網友們看得相當揪心，也大讚原PO的暖舉，「妳真的是個很溫暖的人呢」、「世界很需要您這種溫暖的人！謝謝您！」「謝謝你的愛心與幫忙」、「妳好棒，幸好遇見了妳！不然她該怎麼辦？」

▲網友們紛紛大讚她溫暖善良的舉動。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）