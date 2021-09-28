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超「薪」苦！5成私立大專教師薪資28年沒漲　鐘點費打7折

▲▼ 5成私立大專教師薪資28年沒漲　鐘點費形同打7折 。（圖／高教工會提供）

▲高教工會指出，全國半數私立大專教師鐘點費凍漲28年，遠跟不上物價上漲。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

今天9月28日是教師節，但高教工會今日召開記者會指出，竟有5成私立大專，長達28年教師鐘點費都沒有調漲，若平準28年間我國的物價漲幅達42%，等於實質鐘點費遭「打七折」！其中甚至包括諸多財務狀況良好的知名私立大學，如淡江、銘傳、文大等，顯然是忽視了教師應有的待遇。

高教工會舉例，一位取得博士學位，到這類私立大學擔任兼任助理教授的教師，儘管每週教滿10節課（時數等同專任），在鐘點費630元28年不變的情況，每月所得也僅有27720元（630元*10小時*4.4週），寒暑假更立刻淪為「無薪假」。

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除此之外，高教工會認為，整體大專教師薪資漲幅也遠跟不上物價漲幅，28年間固然調薪共約34%，仍低於物價漲幅，等於實質減薪8%，更不用說，28年間我國經濟成長達198.2%，從人均約1萬美元躍升至3萬美元，正是大量專業勞力與培育人才的成果，為何第一線高教從業人員的薪資待遇，卻不見起色？

▲▼ 5成私立大專教師薪資28年沒漲　鐘點費形同打7折 。（圖／高教工會提供）

▲未調整私校、公校、跟上物價漲幅之各職級教師鐘點費。（圖／高教工會提供）

高教工會秘書長陳尚志提到，其實長期以來，台灣大專院校教職的薪資待遇並不算高。但多數的教師都仍視教育與學術為志業，長期在台灣校園中作育英才，並無怨言。但薪資待遇至少應該要跟上物價漲幅，才能維持生活水準。否則，不合理的大專教師薪資不但不利招募人才，也可能迫使人才外流，最後也將犧牲我國高等教育的品質。

工會說，在教師節此刻必須提出「薪」苦的呼籲，政府應規範公私立大專校院一律調整教師鐘點費，跟上物價漲幅與經濟成長，杜絕「28年不漲」、「實質鐘點費打七折」的荒謬狀態。

工會認為，政府應核定明年公私立大專教師調薪，並確保不分公私校一併調整，以跟上物價漲幅與經濟成長，並提出政策一併改善全體勞工薪資待遇，讓長期遭資方奪去的經濟成長成果，回歸到全體勞工階級身上。
 

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