台灣「這東西」全球第2貴！　鄉民全炸鍋：歡迎來到鬼島

▲台灣物價高得嚇人！鄉民全炸鍋：難怪生育率世界最低。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

你知道台灣一瓶牛奶的價格，全世界排名高居第二貴嗎？有網友昨（27日）在批踢踢八卦板上分享全球資料庫網站「Numbeo」資料顯示，台灣的日常用品價格實際上是世界上最高之一，2021年中，台灣雜貨的價格在全球排名前10位，高於瑞典、荷蘭、美國等歐美國家。消息曝光後，立刻引爆許多鄉民崩潰直喊，「歡迎來到鬼島」、「房子買不起連奶都快喝不起！」

有一名網友27日在批踢踢八卦板發文指出，根據全球資料庫網站「Numbeo」資料顯示，台灣的日常用品價格實際上是世界上最高之一，2021年中台灣雜貨的價格在全球排名前10位，遠遠高於瑞典、荷蘭、美國、法國、加拿大等歐美國家。

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▲台灣的牛奶價格全球第二高。（圖／翻攝全球數據資料庫numbeo）

Numbeo的資料也顯示，台灣的牛奶價格全球第二貴、米糧的價格全球第四貴、蘋果價格世界第五貴，而比較西方國家的主食馬鈴薯價格，台灣仍然是第四貴，除了日常生活用品外，在台灣看電影也和其他高收入國家一樣貴；撇除歐洲國家之外，在台灣若要購買一條Levi's 501牛仔褲或許是全世界上最貴的。

該網友根據資料也點出，「將台灣的高房價與過低的工資相比，台灣的房價與工資差距在高收入發達國家中是最大的，由於台灣基本工資與葡萄牙、立陶宛、斯洛伐克和波蘭等國一樣低，台灣的雜貨價格應該只和他們差不多——或者是今天的一半。」

▲台灣的米糧價格全球第四貴。（圖／翻攝全球數據資料庫numbeo）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛傻眼直呼，「臺灣物價真的很離譜」、「新生活運動：不買、不生、安樂死」、「工時也是前幾名，台灣之光」、「鬼島真正便宜的只有醫療跟健保」、「歡迎來到鬼島」、「牛奶到底在貴三小」、「台灣國產車電腦也都比賣給國外貴」、「我住日本覺得台灣真的超貴」、「台灣的東西就是進口的貴，本地產的也貴」、「房子買不起連奶都快喝不起」。

還有不少網友感嘆台灣物價超高，但薪資卻低得可憐，「低薪糞島」、「鬼島薪資卻像第三世界國家」、「鬼島薪資卻像第三世界國家」、「低薪高物價，難怪生育率世界倒數第一」、「景氣最好，物價最高，薪水最低」、「主要是薪水太低」、「我也認為要解決當前台灣人低薪問題」、「台灣物價跟薪資一直都成反比」、「歐美的物價，東南亞的薪資，偉哉台灣」。

▼台灣的日常用品價格實際上是世界上最高之一 。（圖／numbeo）