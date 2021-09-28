遭打「未稀釋BNT」9人住院觀察！恩主公醫院：全數持續追蹤一個月

▲新北恩主公醫院爆出施打未稀釋過的BNT疫苗。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／新北報導

新北市三峽恩主公醫院因事件暫停COVID-19疫苗施打服務一周，新北市衛生局立即啟動相關應變。而恩主公醫院今召開記者會道歉，並說明目前已安排9位民眾住院觀察，而所有被施打者將會持續追蹤1個月。

恩主公醫院27日於鶯歌永福宮社區接種站進行BNT疫苗接種時，因現場醫療作業疏忽，造成25名民眾接種原液，包含11位男性、14位女性，年齡分布18-65歲間。其中20名已回門診進行相關檢查(有9位民眾同意住院觀察)，目前檢查均正常，另5名已聯絡均表示無特別症狀。未入院者將由專人聯繫追蹤，若有身體不適立即協助就醫診療，請民眾回診。

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恩主公醫院副院長王炯珵表示，當日現場工作人員於中午清點施打數量時發現異常，經詢問值班藥師、護理師後發現，本次配發疫苗包含散裝25瓶，因散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成之疫苗，未經過再次確認即進行施打，事件發生後本院立即進行檢討與改善，對於現場人員警覺性不夠、交班資訊落差及未再確認疫苗狀況就進行施打，造成25名民眾施打未稀釋之原液疫苗一事，在此致上最深的歉意。

院方表示，已成立專案緊急應變小組，由心臟內科、小兒心臟科主治醫師、護理團隊、醫事人員醫療團隊，並對25名民眾進行相關預防性醫療措施包括心電圖、心臟超音波、X-光及血液檢查、生化檢查及D-dimer及尿液檢查，目前有住院民眾接受留院觀察3天，出院後預計每週回診一次，並安排心電圖、心臟酵素檢查，第四週將安排心電圖、心臟酵素、心臟超音波、血液檢查、生化檢查等。無法留院觀察者，安排門診回診及每日專人電話追蹤健康狀況為主，目前除2位民眾於施打處有打完疫苗常見的紅腫外，其他檢查結果一切正常，相關監測將會持續追蹤一個月。

對於本次事件本院除對25民眾健康進行預防性醫療措施外，院內也深刻檢討事件發生始末，並立即改善作業流程、加強教育訓練，避免類似錯誤再次發生。院方強調，此次事件給予醫院全體上下深刻的學習，未來我們會更謹慎仔細，盡最大努力給與病人最好的照護。

