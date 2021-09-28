一人打完整瓶BNT！25民眾打了150人份　恩主公出包沒稀釋原液

▲恩主公醫院遭爆替25位民眾施打未稀釋的BNT。（示意圖／食藥署提供）

記者張乃文／新北報導

新北市三峽恩主公醫院因事件暫停COVID-19疫苗施打服務一周，新北市衛生局立即啟動相關應變。相關事件，恩主公院方今早召開記者會道歉，並表示，由於當時散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成疫苗，未經過再次確認即進行施打。對於疫苗劑數，院方也說明，當天的25人等於施打了150人份。

針對25人遭施打未稀釋的原液，新北恩主公醫院院長吳志雄在記者會上道歉，並表示，已立即成立相關應變小組，相關醫療團隊會持續監測追蹤1個月。而被問及此次注射到民眾體內的疫苗份量，他坦言，一瓶可施打6人，而這25位民眾各被接種了一瓶完整的疫苗，等於25人打了150人份。

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院方也還原事發經過，當日現場工作人員於中午清點施打數量時發現異常，經詢問值班藥師、護理師後發現，本次配發疫苗包含散裝25瓶，因散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成之疫苗，未經過再次確認即進行施打，事件發生後本院立即進行檢討與改善，對於現場人員警覺性不夠、交班資訊落差及未再確認疫苗狀況就進行施打。

▲▼恩主公醫院出包，院長及相關人員出面道歉。（圖／攝影中心攝）

相關事件院方也已成立專案緊急應變小組，由心臟內科、小兒心臟科主治醫師、護理團隊、醫事人員醫療團隊，並對25名民眾進行相關預防性醫療措施包括心電圖、心臟超音波、X-光及血液檢查、生化檢查及D-dimer及尿液檢查，目前有住院民眾接受留院觀察3天，出院後預計每週回診一次，並安排心電圖、心臟酵素檢查，第四週將安排心電圖、心臟酵素、心臟超音波等。另有一名有心臟疾病患者，目前一切正常，僅施打部位疼痛，院方也已給予冰敷治療。

院方表示，無法留院觀察者，安排門診回診及每日專人電話追蹤健康狀況為主；而目前除2位民眾於施打處有打完疫苗常見的紅腫外，其他檢查結果一切正常，相關監測將會持續追蹤一個月。