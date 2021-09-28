地上有千元鈔！興奮一撿「神轉折」秒心碎　千人笑瘋：超故意

▲地上怎麼有一張千鈔！（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

打開瞬間心都碎了！有網友近日在臉書《路上觀察學院》貼出照片，只見他在地上看到一張折起來的千元鈔票，興奮地靠近一看，馬上失望直呼「騙人是不好的行為……」照片一出，神轉折讓其他人都笑瘋，「以為遇到真愛，打開變成渣XDD」、「這行銷手法是鬼才吧」、「撿到這個會氣死」、「誘惑行銷手法。」

這位網友貼出照片，只見地上有一張折起來的藍色小朋友，乍看還以為是誰不小心掉錢了，但拿起來打開一看，就會發現，紙張被設計成2等份，露出來的部分就是千鈔的樣子，但中間其實藏著廣告。原來這根本是一張廣告紙，不是真正的1000元，讓原PO超失望「騙人是不好的行為。」

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▲原來只是廣告紙……（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文一出，吸引超過6千位網友按讚，許多人紛紛笑出來，「笑死，還故意折不整齊」、「我現在知道為什麼媽媽從小跟我說，路上的紅包跟錢不要亂撿了」、「天堂地獄一瞬間」、「有夠厲害的廣告，笑死」、「有心機，這個有創意」、「DM要這樣才有人拿啦 XD」、「我就是會撿的那個」、「這個好傷心。」

還有網友留言，「後面的人一定想說1000元你幹嘛不撿，結果後面的人撿了，我懂了」、「左顧右盼，假裝掉東西蹲下去撿，心想發財了，最後發現自己是環境小天使」、「這間傳播媒體成功掌握了『財富』密碼」、「明白樓主當時候的興高采烈的先踩著，看有沒有人看到……後撿起變成如此惱怒成羞的那一剎那。」