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月子中心「1個月30萬」很貴？　暖男尪霸氣嗆： 女人生小孩是賭命

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲「坐月子中心」一個月要價30萬，在PTT上引發話題。（圖／pixabay） 

記者林彥臣／綜合報導

「坐月子中心」是PTT上的引戰話題之一，這次有網友八卦板發表一則題為「月子中心一個月30萬 花的下去都什麼人」，又引發許多人的熱烈討論。其中就有一位暖男尪霸氣嗆酸民，女人生小孩是賭命，力挺坐月子中心存在的意義。

原PO在PTT發文表示， 鄉民最愛討論的話題「月子中心」，只要講到這個絕對吵翻天，看過好幾篇文，下面一定都會有人留言「花不起月中費用的，乾脆別結婚」，以為是什麼小錢，結果去查一下嚇死，「一個月30萬起跳」，現在台灣已經有錢到，花30萬完全不手軟的境界了嗎？

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對此一位暖男尪發文表示， 看到板上有人在戰月子中心，「我是恨不得生大寶時就去」，因為新生兒狀況多，很多事情需要有經驗的人幫忙。

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲其實女人生小孩都是在賭命，而且過男人都幫不上忙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

暖男尪形容，「懷孕生產是一件原始又粗暴的事」，即使現在醫學進步，打個無痛針都是一個壯漢麻醉師，拿一根筆管粗的針往孕婦背上捅，捅完滴滿地血，再把一串細管塞進脊柱，「你不說是醫療，我還以為是肥宅組電腦整線」，整個分娩過程，醫生還要把手臂伸進去產道，把小孩拖出來，現場弄得血流成河。

暖男尪嘆，這些過程都是女人在賭命，在那種折騰的生死關頭，男人真的沒辦法有實質貢獻， 連拿十幾萬出來都要機機歪歪的人，「我真心希望他們只是處男，沒有老婆小孩」，否則就像某位網友說的，「誰嫁誰倒楣」。

康喬六星級月子中心（圖／記者浦天慶攝）

▲有許多網友認為，月子中心相當實用，除了讓媽媽休養，也提供許多實質的支援。（圖／資料照）

網友在推文中回應表示，「好可怕，生產真是辛苦了」、「沒錢可以住醫院附設的10-14天，產後休養就好了」、「推這篇，沒本事坐月子的先檢討自己」、「這裡的處男肥宅除了喊喊塔綠班還會幹嘛」、「月子中心蠻必要的，付不出30萬可以減少周數／降級（15萬夠了），至少母嬰都有妥善照顧，自己也可安心上班」。

 「那些處男沒差吧，只會喊我阿嬤生完就下田」、「反正仇女最喜歡拿他阿嬤出來講啊，如果還沒結婚記得要先跟女友或相親對象說，阿嬤都生完隔天就下田，所以主張女人生完小孩不能休息，隔天就要出院上我看有誰敢嫁」。

但也有網友表示，「無聊，一堆來炫耀而已」、「老一輩生小孩沒月子中心還不是好好的 就你們年輕人唧唧歪歪，你媽生你有月子中心膩」、「台女最會的就是花男人的錢」、「葉佩雯！（業配文）自己坐月子根本沒那麼可怕好嗎？我哥跟我嫂嫂自己就搞定了。現在物資醫療這麼豐富，比起以前農耕時代不知好了多少倍，講的好像沒有月子中心，小孩都長不大一樣。」

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