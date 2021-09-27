500元數位客庄券增12萬份　來高雄「這些東西」都能買

▲美濃紙傘。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／高雄報導

振興五倍券將在10月上路，今年更推出數位加碼，其中，數位客庄券預計發放每份面額500元共40萬份，發放份數比去年多12萬份。高雄市政府客家事務委員會盤點高雄客庄著名農產品、手工藝品，並舉辦行動支付說明會，鼓勵商家增加行動支付收費模式搶客。

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▲美濃民俗村。（圖／記者李宜秦攝）

振興數位五倍券及客庄券加碼商機上看千億元，高市府客委會為協助高雄客庄業者爭取商機，27日邀請台灣Pay、LINE Pay Money與街口支付等行動支付業者，在美濃區公所大禮堂舉辦2場行動支付推廣說明會，鼓勵客庄商家增加行動支付收費模式。

▲高雄客庄有多項豐富農特產、手工藝品。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年數位客庄券發放份數比去年多12萬份，每份面額500元共40萬份，預計帶動100萬人次，共16億元以上的消費商機。若幸運抽到客庄券，高雄客庄有著名的米其林三星米～高雄147，彩色粄條、擂茶、手工麻油、野蓮、白玉蘿蔔、橙蜜蕃茄、白玉苦瓜、金煌芒果、蓮霧、紙傘、葫蘆雕刻、陶藝、藍染等豐富多元的農特產及手工藝品。

另外，高雄也有許多具特色的優質民宿，保留了客家傳統地景風貌、好山好水及溫暖的人情味，希望全國旅客外出旅遊散心，首選高雄客家庄。

▲高市客委會助客庄搶數位商機。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府客委會主委楊瑞霞表示，偏鄉數位支付落差一直存在，「無接觸付款」在疫情期間蔚為主流，客庄品牌應致力數位轉型，迎接行動支付商機。

這次2場行動支付說明會，市府歡迎有意願的商家、沒有工商登記的老店、剛返鄉創業的青農或青年、或個人，能把握時間申辦，早日加入數位支付行列，推動無接觸付款，建立客庄數位品牌。