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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳柏惟台語質詢惹怒邱國正　互嗆「你會叫法國人講中文嗎」

記者林銘翰／台北報導

立法院本會期起試辦口譯服務，台灣基進立委陳柏惟27日使用台語質詢，並質疑國防部長邱國正假裝聽不懂，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。對此，邱國正數度回應，語言是交通的工具，大家的工具共用會比較方便，「委員就繼續講，我會繼續發表我的意見」。

邱國正27日上午赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信表示，立法院在這個會期開始，試辦同步口譯的服務，今天有陳柏惟完成申請台語同步口譯，相關口譯人員、接收器配置都已經到位。

陳柏惟質詢時詢問，國防部對美國的國防授權法了解多少，邱國正卻當場表示，語言是個交通的工具，大家的工具如果都能夠共用，會比較方便一點，「如果委員堅持要這樣，我就按照規定傳譯一下再講，但時間並沒有辦法增加」。

陳柏惟強調，台灣是一個多元的國家，「媽媽講的話叫做母語，母語就是國語」，他也尊重使用不同語言的人，但是不能勉強別人講話，自己過去配合國防部可能「台語比較聽不懂」，並質疑請來中文翻譯難道也不行。

邱國正回應，自己沒有說不行，但也沒講不合理，既然要傳譯就要好好的傳，而語言就是交通的工具，同樣的對話只會把速度加快，「但是委員沒有在聽，一定要傳譯，我剛剛並沒有反對，我只是提醒」。

眼見場面逐漸失控，陳以信連忙補充說明，這是立法院提供的服務，現在也在同步進行，口譯人員就坐在後面，在場如果有任何需要服務的，委員會也都會提供服務，相信在各國議會、歐盟、聯合國的會議都有如此作法，立法院不會要求、限制每個人一定要配戴耳機，並且從中聽到訊息。

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）

邱國正表示，自己還是一句話，工具大家都有，為什麼不使用同樣的工具，「假設這件事要變成一個議題的話，今天不要緊，我們另外開一個議題，我到你那邊去談，交通的方面要通聯很順暢，用同一個工具」。

陳柏惟不滿回應，「部長你好鴨霸」，邱國正則說，自己並沒有鴨霸，大家都看得清清楚楚，他對每個人都很客氣，對所有委員、國防部同仁從來沒有鴨霸過，「你可以問我同仁，我鴨霸過沒有」。

陳柏惟反嗆，「今天如果是法國人站在這裡，你會要他不要講法語，叫他學中文嗎？」他質疑邱國正根本是故意聽不懂中文，「我尊重你的母語、你也尊重我的母語，這樣很困難？」

邱國正回覆，「你沒有做什麼不對，我只是建議你，語言是個工具，大家同樣的工具，為什麼要拿不一樣的工具來這樣弄勒？」

陳柏惟強調，他只是想要保護台灣的母語，台灣有原住民語、客家語，「外國人來你就不會要人家講中文，為什麼我在這裡你要叫我說中文，為什麼你要教育我？」

邱國正說，「可以啊，你要維護母語，我沒有意見，但是在這個地方，我沒有教育你，我只是跟你講，今天這個殿堂，大家如果工具一致，只會讓議會推動工作更加順暢」。

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

邱國正還說，「因為你要透過傳譯，所以我就有傳譯，如果外國人來，我可以跟你用英語」，這就是一個尊重，大家一定要經過傳藝才會精準，自己沒有不尊重陳柏惟，「你從就位委員，我就去拜會你，就很尊重你，你忘了嗎？」

陳柏惟不滿表示，「那跟這個有什麼關係，我在講母語啦」，而且邱國正每次在回答問題之前，就不斷強調語言是交通工具，「請問你是會坐台語上班嗎？」

邱國正也向陳柏惟喊話，「真的不要這樣子，搞到最後我們官員好像對你很鴨霸」，自己從來沒有過這樣，他對每一個委員、媒體、同仁都沒有這樣的態度過，「我也是好心的勸委員，工具用同樣的，委員以前就有」。

陳柏惟表示，「部長我無意要跟你吵架，但是未來我還是會繼續講台語，我尊重你的做法，感謝你」，邱國正則回應，「委員繼續講，我會繼續發表我的意見」。

陳以信說明，台語大家都會講，委員的問政內容尊重委員，官員的回答內容也尊重官員的回答，「我想社會可公評」，立法院提供的口譯服務持續在進行，也都有準備相關設備，任何人如果有需要都可以使用，這是兩個不同部分的事情。

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