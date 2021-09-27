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22萬小店家沒領到營運衝擊補貼　跨黨派立委要求展延至10月底

▲▼民進黨立委召開「紓困申請再開放，助小店家脫困」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱等人召開「紓困申請再開放，助小店家脫困」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鍾佳濱等人27日指出，全國有32萬家小店家符合紓困資格，截至今年8月31日為止，卻僅有10萬家提出營運衝擊補貼，使這些小店家嗷嗷待哺、成為紓困孤兒，要求經濟部再寬限1至2個月的時間，讓22萬小店家有機會領到4萬元的及時雨，協助他們在疫情期間成功脫困。

民進黨立委鍾佳濱、郭國文、邱志偉、吳琪銘、黃世杰、莊競程、賴品妤、台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐等人，27日中午在立法院共同召開「紓困申請再開放，助小店家脫困」記者會。

郭國文表示，符合資格的小商家總共有32萬人，但是到今年8月底為止，竟然只有10萬人申請紓困方案，亦即佔總數不到3分之1，很多人因為不知情，或者是程序上過於繁瑣，如何讓小商家的紓困結合振興，並且持續延長下去，這是今天對行政院最主要的訴求。

林昶佐指出，過去2、3個月以來，他協助很多萬華的小商家申請紓困方案，「如果我們沒有跟店家提到有這個方案，他們都沒有反應過來有方案可以申請」，因此能夠再延長時間，就可以幫助到更多店家，也期待受創比較嚴重的萬華小店家，在未來都有延長申請的機會。

▲▼民進黨立委召開「紓困申請再開放，助小店家脫困」記者會 陳柏惟(右一)。（圖／記者屠惠剛攝）

鍾佳濱憂心，多數小店家因為資訊不流通、數位有落差、手續不齊備，也沒有使用統一發票，更沒有會計師、記帳師協助他們申請，因此當大型公司的每位員工，都可以領到4萬元的營運衝擊補貼時，這些小店家卻嗷嗷待哺、成為紓困孤兒。

鍾佳濱強調，這個政策不受好評，小店家往往都是最弱勢的經營者，「一旦他們倒下去了，社會還要增加很多社會負擔」，目前還有許多店家沒有領到補助，希望經濟部在行政院的支持下寬從預算，至少再寬限1至2個月的時間，讓還有22萬的小店家可以申請到及時雨，協助他們在振興期間成功脫困。

身為經濟委員會召委的邱志偉說，他將在經濟委員會提出臨時提案，請經濟部按照立委的要求，從善如流、照顧最弱勢的小店家，能夠把申請期限從8月31日延長到10月31日，他也會要求經濟部長王美花做出具體承諾，趕快落實這個做法。

莊競程指出，國內疫情已經開始減緩，感謝所有小商店、小店家在這段期間，全力配合政府的防疫措施，也在幾近斷炊的狀況下苦撐，經濟部應該針對小店家的紓困補貼延長期限，並且加快速度、簡化手續，唯有先協助業者穩住腳步，才能迎接進一步解封帶來的經濟效益及消費機會。

▲▼民進黨立委召開「紓困申請再開放，助小店家脫困」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃世杰也說，疫情期間大家都相當忙碌，還有數位落差、城鄉差距、階級差距等因素，造成申請人沒有辦法在規定的時間內完成申請，政府除了展延期限以外，也要積極輔導店家簡化申請手續，讓衝擊最深的基層小店家，能夠得到最即時、最直接的補助。

吳琪銘表示，疫情以來受傷最嚴重的就是小商店，政府的美意就是要讓他們紓困振興，但是畢竟領取的人還是很少，今天大家站出來就是要求行政院延長時間，並讓小商店能夠領取紓困金，相信各黨派都會全力推動。

賴品妤指出，今天參與的立委人數眾多，而且從南到北都有，顯見這個問題在台灣從頭到腳，都是蠻重要的議題，政府之所以推出紓困方案，就是希望有需要的民眾好好使用，如果只有3分之1的店家使用到，真的非常可惜，她要鼓勵行政院及經濟部要勇於任事、把方案展延。

陳柏惟則認為，行政部門除了延長時間以外，也要注重宣傳，紓困金既然要給店家，就麻煩大家主動宣傳，「不要時間過了才來跟立委陳情，這都不對」，這都是行政部門一開始就可以注意到的事情，不要工作做這麼多，卻又被嫌到流口水，這就會比較可惜。

▲▼民進黨立委召開「紓困申請再開放，助小店家脫困」記者會 陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

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