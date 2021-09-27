海軍海鋒大隊傳擴編　張競：岸置反艦飛彈應優先進駐東沙、太平島

▲岸置魚叉反艦飛彈系統。（圖／Boeing公司）

記者魏有德／綜合報導

外傳海軍海鋒大隊將在對美採購400枚岸置魚叉反艦飛彈陸續到貨後擴編。對此，中華戰略學會研究員張競今（27）日在臉書發文提問政府，「綠營國安團隊此時還有誰記得南海起風雲，情勢很危急，海鋒岸置反艦飛彈兵力，此時是否應當優先考慮進駐東沙與南沙太平島呢？」

▲中華戰略研究學會研究員張競。（圖／記者任以芳攝）

張競曾多次分析，東沙島情勢危急從頭到尾是起自日本共同社一份捕風捉影報導，該份由北京所發報導聲稱，共軍將以攻略東沙作為兩棲演習想定，「結果綠營國安團隊加碼跟進，眾多國防與海巡首長配合演出，拼命塑造兩岸危機氛圍，結果事過境遷，現在炒作後繼乏力，新聞報導與名嘴評論亦就在認知戰統一指導下冷了下來。」

張競指出，當初將刺針防空飛彈和紅隼反裝甲火箭彈配備進駐東沙島時，政府官員與立法委員可就是高調宣揚，好像大戰一觸即發，對岸謀我情勢危急，「結果到最後戲唱到此處，看到認知戰無法奏功，社會反應不若預期，後續綠營亦就不再繼續炒作此等政治話題，東沙情況危急好像就在媒體管控與篩選下，無聲無息地被下架，消失在社會大眾眼前。」

張競認為，當初政府手中籌碼並不寬裕，必須拿出刺針防空飛彈和紅隼反裝甲火箭彈壯膽充數，現在投下重金，從美國購入被吹噓到神勇無敵之岸置魚叉反艦飛彈，「這可是美國壓在箱底好一段日子寶貝，如此神勇利器怎能不趕快支援南海諸島，鞏固當初被綠營國安團隊所極度重視之東沙與南沙太平島。」

▲紅隼反裝甲火箭彈。（圖／記者李毓康攝）

張競提到，當時多位綠營戰略大師，聲稱東沙島遏制解放軍進入太平洋咽喉，好像讓冷戰全程兩岸對峙熱戰時，從未落下任何炸彈或遭致共軍入侵，日後還被內政部列為國家公園，敲鑼打鼓要發展海洋遊憩與生態觀光，「看起來是海角一樂園之東沙島，突然變成是兵家必爭之地，真是讓筆者好生羞愧，居然沒有看出東沙島有此戰略價值。北京解放軍亦是腦袋不清，居然沒有在綠營執政開始加強防務之前，就動手拿下東沙，到底是誰居然看不出此中戰略玄機？」

張競表示，目前海委會主委與兼任海巡首長負責東沙與南沙太平島防務之政府官員，兩位都是出身海軍曾指揮過海上大軍之將領，想來必然理解要增強東沙島與南沙太平島防禦能力，光是靠刺針防空飛彈和紅隼反裝甲火箭彈這種低檔次小傢伙是不夠看，當然是要靠能夠遠程打擊之反艦飛彈，「配合從美國採購岸置魚叉飛彈，再加上海鋒大隊擴編，順勢要求新編中隊進駐東沙與南沙太平島，此將是建軍備戰中展現戰略遠見美事一樁。」

張競在文末自嘲式的指出，若是國安團隊認為此事沒有公關效益，在綠營執政公關比起國安更加重要之前提下，這個話題就不必回應吧，「筆者顯然是二百五，去問去談這個inconvinent truth，實在是有些真話聽起來真難堪啊！」

張競強調，「千萬不要說南海諸島裝備保養不易，裝備容易鏽蝕，當成搪塞理由，對岸連戰機都能進駐南海，難道綠營要承認輸人又輸陣嗎？而且不論是海軍或是海巡，連裝備防鏽保養都搞不定，那還不如轉業去海上打魚吧！」