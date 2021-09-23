傅作義屋內狂繞還自己搧耳光！　小兵看「北平模式」：不是戰敗繳械

軍武中心 ／綜合報導

阿富汗政局全球矚目，在台灣有評論指出，塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾是國共內戰時期「北平模式」翻版。從國民政府角度來說，「北平模式」等於是「北平淪陷」，但經過歷史事件下的一名國軍小兵卻認為，北平當時被圍困，如果不是將領傅作義選擇接受，保全了文化古都，最終和解放軍也是玉石俱焚。

網路頻道《譚兵讀武》主講人老譚表示，之前曾訪問過一名當時為青年軍205師614團的孟伯伯，在解放軍入城後，他千辛萬苦逃到青島，轉到上海，繼續參加「上海保衛戰」。有了這段特殊經歷，孟伯伯認為，當時國軍並不是「戰敗繳械」，也不是「起義投降」，而是經過「和平談判」，雙方同意「和平停戰」。

孟伯伯說，當時他們依然天天在駐地唱國歌，而解放軍宣傳隊來「勞軍」，可是短劇與歌曲都是批評國軍，台下就丟石頭磚塊甚至還甩手榴彈，場面相當混亂。此外，解放軍還曾向某些國軍部隊借坦克大砲，要舉行入城典禮，結果被火力擊退。

老譚表示，當時的媒體如《中央日報》等等，在「北平模式」之後，都還一直用「傅作義將軍」來稱呼他，非常關心他的生死與行蹤，因為傅作義控制的綏遠省，名義上還在國民政府手上，所以並沒有立刻「一刀切」，與傅作義劃清界線，而山西的太原保衛戰（太原戰役）在4月25日結束，有少數人突圍出來，主要就是到綏遠，然後再飛廣州等地，一直要到9月，才用「綏遠模式」解決。

老譚指出，回顧歷史，傅作義是充滿高度爭議性的將領，他出身於晉綏軍系統，早年為閻錫山部屬，旗下「傅家軍」也就是第35軍，特別是第101師還被列為「國軍十大王牌軍」之一。國共內戰打到1947年12月，蔣介石為了挽救局勢，任命傅作義為華北剿總總司令（華北剿匪總司令部），指揮調度五省軍隊，傅作義正式變成「華北王」。

不過，隨著遼西會戰（遼瀋戰役）的結束，關外的林彪第一野戰軍迅速進關，1948年12月13日，華北剿總在北平西郊的總部突遭襲擊，緊急遷入中南海。緊接著12月下旬短短幾天，傅作義手中9個師與2個旅被共軍殲滅，特別是第35軍損失2個師，不僅丟了新保安還失去張家口。此外，天津陷落等同失去籌碼，傅作義只能坐困愁城，在屋內狂繞，用手打頭或者搧臉，壓力大到精神不是很正常，甚至會問其他人：「和談是否是投降？」「我們過去的歷史就完了嗎？」

老譚說，誠如蔣介石發給傅作義的電報所言，傅作義「厄于形勢、無可奈何」，最終接受北平守軍出城改編的條件，12月31日解放軍入城，平津戰役結束。

對於傅作義的做法，蔣經國曾在他的日記裡罵其為「傅逆」，蔣介石日記也說「忘恩負義」。但老譚認為，就國民政府的立場，傅作義失去了軍人的氣節，只是經歷過「北平和平解放」的小兵，有些人直到今天，都不認為自己是共軍的手下敗將，可是卻又相當同情傅作義。

孟伯伯也曾對老譚表示，傅作義是有「大智大仁大勇」的將領，北平當時被圍困，如果不是他接受了「北平模式」，保全了文化古都，最終也是玉石俱焚。即使解放軍沒有硬攻，採用「圍而不打」的方式，城內有200多萬人，靠空投補給也無濟於事。所以，他認為以過來人的姿態去批判傅作義，是不公平的。

對於孟伯伯所說，「北平模式」啟動後，國共兩軍還有「摩擦」，這樣的說法是否是孤例？老譚指出，大陸有一本書《統領萬歲軍》，是講梁興初的生平，他是1945年10月率領山東第11師進軍東北，1948年11月23日率47軍入關，參加平津戰役，他的部隊還負責改編傅作義的262師與中央軍267師。

這本書提到，國軍在開出北平之前，挑選了大批諜報、特務和政工人員，改頭換面，調整職務，武器都配備了5個基數的彈藥，每人10個手榴彈，「企圖伺機叛亂」。所以說，剛開始，還是很緊張，不要說中央軍，連傅作義的311師少將師長孫英年，也是拒絕交出西三門，北平軍管會副主任陶鑄聽說訊息，檢視情況，才知道是孫英年授意，當場說：「孫師長，你已經起義了，就是解放軍的一員了，這樣抗命對嗎？」

老譚表示， 311師少將師長孫英年是傅作義自己的嫡系，都有如此舉動，更別說「黨性堅強」的青年軍205師，所以被列為「戰犯」的傅作義，在談判的時候曾說：「爭取和平解放，我是冒著三個死來做這件事的。一個是和共產黨打了幾年仗，不了解我的人可能要打死我；二是蔣介石和他的嫡系部隊，隨時都會殺害我；三是咱們內部不了解情況的人，也可能要打死我。」