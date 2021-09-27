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金馬獎來了！新軍事訓練役也要下部隊　國防部：嚴禁老兵欺新兵

▲▼「軍事訓練役」的訓練時數、強度，屢屢遭人詬病，未來還無法形成後備主力才真叫人疑惑不已。（圖／陸軍司令部）

▲新作法將由本月起試行，而常備兵役軍事訓練第132梯是第一梯次。（圖／資料照／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

4個月軍事訓練役也要下部隊了，還可能抽中「金馬獎」！國防部證實，9月起軍事訓練役男在結束5周入伍訓練後，將分發到部隊實施11周訓練。國防部強調，嚴禁志願役老兵欺負新兵以及體罰。

目前常備兵役軍事訓練4個月區分為5周「入伍訓練」，以及11周「專長訓練」等兩個階段，大部分役男入伍及專長訓練在同一個新訓旅或幹訓班，依後備部隊動員「一般專長」項目施訓，置重點於「實彈射擊、戰鬥教練、戰術行軍及野營訓練」等課程。

▼軍事訓練役也要下部隊了。（圖／資料照／總統府）

▲▼軍事訓練役的服役期間短，就心態而言當然沒有多少比例要認真對待，過客心態也是人性所趨，要是能支援後備動員作戰，那還真會跌破眼鏡。（圖／總統府）

而部分役男在5周入伍完訓後，會抽籤分發至三軍兵監訓練指揮部、中心等單位，實施「戰車、砲兵、化學、工兵、通信」等11周中級專長訓練，以滿足後備動員編管中級專長需求人數。

不過，現在軍事訓練役男也要下部隊了。《聯合新聞網》報導，國防部證實，役男在結束5周入伍訓練後，將分發到本島、外島部隊實施11周訓練，並落實外島籤。因此役男有可能抽到「金馬獎」，也就是被分發到金門或馬祖。

新作法將由本月起試行，而常備兵役軍事訓練第132梯是第一梯次。國防部強調，將嚴禁志願役老兵欺負新兵以及體罰。

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

▲▼軍事訓練役也要下部隊了。（圖／資料照／陸軍）

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

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