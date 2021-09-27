KTV、婚宴一樣要人流控管！陳時中：每人2.25平方公尺計算

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布10/5起開放KTV、電子遊戲等場所，指揮官陳時中表示，KTV一樣要人流控管，人數還是要符合每人2.25平方公尺，較大型的婚宴會館也同樣以該標準計算。

行政院長蘇貞昌27日上午召開擴大防疫會議，疫情指揮中心在會中報告指出，有關大眾交通運輸工具管制，好比車站內飲食、遊覽車乘載上限，體育、婚宴場人數，以及MTV、KTV等部分休閒娛樂場所，有條件適度開放。

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陳時中今宣布，10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，必須落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣，不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

而在電子遊戲場所及資訊休閒場所方面，則規定顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板或採間隔座/梅花座，禁止飲食，場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核，定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺，洗手間加強清消。

至於KTV和婚宴是否有限定人數規定，陳時中表示，小一點的婚宴會館不能超過80人，大一點的可以用每人2.25平方公尺來計算，KTV一樣要做人流控管。