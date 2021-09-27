「你一半就不行了」妻和陌生男傳訊　他氣到坐牢都要打離婚官司

▲新北夫發現妻子從事酒店及色情按摩業，憤而提出離婚訴訟。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名人夫，無意間看見妻子手機通訊對話滿滿都是與異性曖昧對話，進而發現妻子瞞著他從事酒店及色情按摩，甚至吸食笑氣，更離家出走斷絕聯繫，憤而訴求離婚。訴訟過程人夫因詐欺案入監服刑，仍堅持打官司，士林地院家事法官認為任何人處在相同的情境，確實會讓人喪失維繫婚姻的意願，判准離婚。

人夫阿強（化名）與妻子筱芬（化名）2018年4月中結婚，本來過著幸福的日子，但沒想到阿強卻在去年3月間，發現筱芬竟從事酒店及色情按摩業，甚至在與異性友人的對話中，出現「上班做按摩」、「在家吸氣」涉及色情按摩、吸食笑氣等不當內容，沒想到筱芬被抓包後在同年7月惱羞離家，且斷絕雙方所有聯繫。

心碎的阿強只好在同一年提出離婚訴訟，但雪上加霜的他，在去年12月因擔任車手涉詐欺案，在法務部矯正署台北看守所執行中。

阿強出庭心碎的向法官訴說被戴綠帽的過程，看見當對方傳訊問妻子「林森北那邊是半套店」，筱芬甜回「對呀，這你應該知道吧」，甚至還在事後回對方「你一半就不行了」，以及分享吸笑氣心情「有飄到」，更問對方「我的老公去哪了」等。

家事法官審酌，筱芬婚後從事酒店、色情按摩的行為及在對話中與友人談及色情按摩、吸食笑氣等不當內容，更擅自搬離2人住處後斷絕聯絡，如依客觀的標準，任何人如處在與他們相同的情況下，確實都將喪失維繫婚姻的意願，也難

期雙方有繼續經營婚姻生活的可能，對此判准2人離婚。